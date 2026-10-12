Competitiva ed ambiziosa la nuova società sportiva del Cisternino calcio che rinasce dopo nove anni di inattività federale e si presenta alla città in Villa comunale davanti ad un pubblico entusiasta e ribollente di passione con la presenza vivace del gruppo ultras che hanno intonato cori da stadio per l’intera serata e promesso vicinanza alla squadra in casa ed in trasferta. Saluto di buona fortuna dell’Amministrazione comunale con il Sindaco Lorenzo Perrini ed il consigliere comunale delegato allo sport Antonello Loparco. Ovazione per la dirigenza del club guidata dal Presidente Giuseppe Palmisano e dal direttore sportivo Angelo Leone che hanno sottolineato il massimo impegno per garantire un’annata da protagonista al Cisternino ed hanno ribadito la volontà di riportare il calcio ad alti livelli nel borgo della Valle d’Itria anche con il potenziamento del settore giovanile dopo un’estate di intensi dialoghi con l’amministrazione comunale per rivedere il calcio allo stadio Mediterraneo di Via Fasano dopo anni di letargo e sistemarlo a dovere con i lavori di manutenzione del terreno di gioco ormai in dirittura d’arrivo.

Applausi a scena aperta per l’allenatore Vito Pantaleo che chiede il sostegno della città ed ha messo in chiaro che il club ha voluto allestire una rosa di livello con giocatori di esperienza e altri giovani promettenti pronti per disputare con determinazione il campionato di Terza categoria che inizia domenica prossima con la trasferta mattutina al Rione Paradiso di Brindisi.

Un boato ha accompagnato l’ingresso del capitano Angelo Oliva, cistranese doc e calciatore che malgrado la giovane età ha maturato esperienze in realtà superiori come Martina Franca e Locorotondo ma al cuor non si comanda e quando gli è stata prospettata l’idea di giocare con la squadra della sua città non ci ha pensato due volte. Il ragazzo ha voluto ricordare lo storico dirigente Cataldo Argentieri con un aneddoto simpatico ed affettuoso.

La rosa del Cisternino è di buona qualità. In attacco colpi di spessore con gli arrivi di Angelo Salerno e Stefano Colucci, entrambi con il senso del gol e presenze costanti in area avversaria. Altri innesti di qualità i centrocampisti Andrea Soldano, Francesco Miccolis, l’argentino Mino Galetti, Donato Pantaleo e Francesco Guglielmi in grado di indirizzare il gioco del Cisternino, poi i difensori Lucas Ferdinando Zini, Hairulla Gjeci, e l’esperto Hector Nunez che ricopre anche l’incarico di responsabile del settore giovanile. Il portiere Biagio Di Gennaro difenderà i pali del Cisternino. Collaboratore della società Stefano Semeraro, per tutti Tamassi, storico presidente del sodalizio della Valle d’Itria.

FRANCESCO ZIZZI