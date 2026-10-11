Prova di forza per la Valtur Brindisi che domina in lungo e in largo il match in trasferta al PalaTerme di Montecatini e centra la terza vittoria stagionale a punteggio pieno in classifica. Una prestazione molto convincente per la squadra di coach Brienza che mostra il miglior volto per produzione offensiva e capacità di passarsi la palla con tutti gli uomini a disposizione, escluso Miani impiegato per un solo minuto di gioco per un problema fisico.

Cinciarini-Ray-Fantoma-Esposito-Wiliams il quintetto confermato dalla palla a due. Inizio determinato dalla Valtur nell’attaccare il canestro sin dalle prime battute mentre i padroni di casa si fanno trovare pronti da oltre l’arco (12-11 dopo sei minuti). Piacevole primo quarto sui due lati del campo per un equilibrio stabile sul punteggio di 19-18. Le rotazioni dalla panchina portano una sequenza di triple a firma Mastellari e Caroti per un parziale a favore dei biancoazzurri di 2-13 nei primi tre minuti e mezzo (21-31). Al rientro dal timeout Montecatini prova a spezzare il ritmo ordinando una difesa a zona ma le triple di Caroti e Mastellari fanno alzare ulteriormente i giri del motore offensivo Valtur (7/9 da tre nel secondo quarto). La tripla a fil di sirena di Caroti conclude un secondo parziale da 31 punti realizzati di squadra per un punteggio di 35-49. Al rientro in campo Barnett prova a scuotere i suoi ma i sei punti in fila di Ray sono subito importanti per controbattere. Esposito commette il quarto fallo personale al 23’ e coach Brienza è costretto a richiamarlo in panchina ma la stessa sorte capita qualche minuto dopo a Fantoma. Il duo americano Williams-Ray mette in mostra tutte le proprie qualità e Brindisi scappa definitivamente fino a toccare il +29 sul finire del terzo quarto chiuso dalla prodezza di Harris da oltre metà campo per il 53-77. Reazione d’orgoglio dei padroni di casa che piazzano il primo break a favore di 10-0, ma sono i numerosi rimbalzi offensivi a permettere alla Valtur di costruire tiri aperti e reagire con l’energia di Fantoma e la precisione di Mastellari (58-82 al 33’). I toscani tornano muovere la retina fino a ridurre il gap al -16 (72-88 al 37’) ma la spallata finale è ancora biancoazzurra con Ray sugli scudi a chiudere da top scorer dei suoi a quota 21 punti e l’asse Cinciarini-Del Cadia a punire la difesa avversaria. Finale dal PalaTerme: 78-96.

Prossima giornata di campionato sabato 17 ottobre nell’anticipo del quarto turno al PalaPentassuglia contro Torino. Biglietti disponibili a partire da €12 al New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati.

IL TABELLINO

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI-VALTUR BRINDISI: 78-96 (19-18, 35-49, 53-77, 78-96)

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Harris 6 (1/3, 1/5, 7 r.), Pellegrino 11 (5/10, 0/1, 6 r.), Burini 2 (1/1), Passoni (0/1), Lupusor 11 (2/3, 2/4, 6 r.), Acunzo 10 (2/5, 2/5, 3 r.), Barnett 32 (5/12, 4/12, 14 r.), D’Alessandro (0/1, 0/1, 1 r.), Bargnesi 6 (2/4 da tre), Benvenuti ne. All. Andreazza.

VALTUR BRINDISI: Ray 21 (6/12, 2/2, 3 r.), Caroti 15 (2/2, 3/8, 3 r.), Mastellari 15 (0/1, 5/8), Bolpin 5 (1/4, 1/2, 4 r.), Del Cadia 8 (3/8, 0/2, 8 r.), Miani, Esposito 8 (3/8, 0/2, 8 r.), Fantoma 4 (2/4, 0/3, 3 r.), Williams 14 (5/7, 6 r.), Cinciarini 6 (0/1, 2/2, 2 r.). All. Brienza.

ARBITRI: Radaelli – Wassermann – Roiaz.

NOTE – Tiri liberi: Montecatini 13/18, Brindisi 11/12. Perc. tiro: Montecatini 27/68 (11/32 da tre, ro 14, rd 27), Brindisi 36/74 (13/27 da tre, ro 12, rd 29).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi