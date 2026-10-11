Il Brindisi espugna il campo della Nocerina e conquista una vittoria pesantissima nella settima giornata del campionato di Serie D, Girone H. Al San Francesco di Nocera Inferiore finisce 1-0 per i biancazzurri, capaci di colpire nel finale con Franco Sosa e di portare a casa tre punti preziosi contro una delle formazioni più ambiziose del girone.

La squadra allenata da Roberto Taurino prosegue così il proprio momento positivo, centrando il terzo successo consecutivo dopo le vittorie contro Francavilla e Real Normanna. Un risultato che conferma i progressi del gruppo, sempre più solido e capace di sfruttare le occasioni nei momenti decisivi della gara.

La partita si accende fin dai primi minuti. Al 2’ è la Nocerina a rendersi pericolosa con Edera, che supera un avversario e conclude in area sfiorando il palo alla sinistra di Giardino. La risposta del Brindisi arriva immediatamente: al 3’ Barbero va vicino al gol con un colpo di testa che accarezza la traversa.

I biancazzurri prendono coraggio e tornano a farsi vedere dalle parti di De Lorenzo. Al 10’ Sosa calcia dal limite, trovando una deviazione che porta al calcio d’angolo. Al 25’ è Ganfornina, su punizione diretta, a sfiorare il bersaglio con una conclusione che termina di poco a lato.

L’occasione più clamorosa del primo tempo capita al Brindisi al 36’. Un errore difensivo della Nocerina spalanca la possibilità a Barbero, che calcia verso la porta ma trova la traversa a negargli la gioia del gol.

Prima dell’intervallo i padroni di casa provano a reagire con Cardella, la cui conclusione dalla distanza termina sopra la traversa. Si va al riposo sullo 0-0, con il Brindisi protagonista di una frazione di gioco nella quale ha costruito occasioni importanti.

La ripresa comincia con il Brindisi ancora intraprendente. Al 51’ Barbero si libera di un avversario e calcia verso la porta, ma la conclusione è debole e De Lorenzo blocca senza difficoltà.

Taurino interviene sulla formazione inserendo Carretta al posto di Ganfornina al 52’. La partita prosegue combattuta, con le due squadre attente a non concedere spazi. Sul taccuino dell’arbitro finiscono Scafetta, ammonito al 57’, e i brindisini De Angelis e Zenelaj, rispettivamente al 64’ e al 70’.

Al 76’ il tecnico biancazzurro opera un doppio cambio: fuori Zenelaj e Barbero, dentro Calvano e Olivieri. Un minuto dopo arriva l’episodio che decide l’incontro.

Al 77’ Sosa approfitta di un errore difensivo della Nocerina, si presenta a tu per tu con De Lorenzo e non sbaglia, firmando il gol dell’1-0. Una rete che premia la determinazione del Brindisi e indirizza definitivamente la sfida.

La Nocerina non riesce a rimediare e il Brindisi può festeggiare una vittoria di grande valore su un campo difficile.

Il successo di Nocera rappresenta un’altra conferma per la squadra di Taurino, che sembra aver trovato maggiore equilibrio dopo le difficoltà delle prime giornate. La solidità difensiva e la capacità di rimanere dentro la partita anche nei momenti più complicati stanno diventando elementi importanti del percorso biancazzurro.

A fare la differenza, questa volta, è stato Sosa, decisivo con il gol che ha spezzato l’equilibrio nel finale. Il Brindisi torna a casa con tre punti che rafforzano le proprie ambizioni e danno ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato.

Risultati 7 giornata:

Ebolitana-Martina=0-2

Ischia-Melfi=3-0

Nardò-Gravina=1-1

Real Aversa-Fidelis Andria=0-1

Virtus Francavilla-Real Forio=2-0

Bisceglie-Palmese=3-2

Francavilla-Gladiator=1-1

Turris-Manfredonia=3-0

Nocerina-Brindisi= 0-1

Classifica

Virtus Francavilla 18

Bisceglie, Martina, Turris 15

Brindisi, Gravina 12

Manfredonia 11

Real Aversa 10

Ebolitana, Gladiator 8

Fidelis Andria, Palmese, Real Forio 7

Francavilla, Melfi, Nardò 4

Ischia 5