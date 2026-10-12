La Città di Mesagne rafforza il proprio impegno a favore delle persone con epilessia aderendo all’iniziativa dell’associazione “Emotiva…mente” Mesagne, da anni attiva nel sostegno alle famiglie e nella diffusione di una corretta informazione su questa condizione neurologica cronica.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’epilessia interessa circa 50 milioni di persone nel mondo. In Italia si stima che convivano con questa patologia oltre 500.000 persone. L’epilessia è spesso accompagnata da pregiudizi e disinformazione che possono incidere sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette.

Mesagne, già sede negli anni scorsi di convegni specialistici con la partecipazione di esperti regionali e nazionali, conferma la propria attenzione al tema, sostenendo la campagna informativa realizzata dall’associazione che ha predisposto materiale informativo con le indicazioni essenziali su come intervenire correttamente in caso di crisi epilettica.

Le prime 100 locandine sono in corso di distribuzione e affissione presso uffici comunali, scuole, palestre, strutture sportive e altre sedi pubbliche e private del territorio.

L’obiettivo è mettere quante più persone possibile nelle condizioni di sapere come comportarsi in caso di crisi, evitando manovre scorrette e contribuendo a costruire una comunità più informata, accogliente e libera da pregiudizi.