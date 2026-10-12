Luperti, Greco, Sticchi, Giannace e Di Donna: «Brindisi merita rispetto»

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Francesco Mastro, ha fissato per domani alle 13 un incontro con i capigruppo consiliari, indicando come sede gli uffici dell’ente portuale a Brindisi. La disponibilità è arrivata dopo la richiesta dei capigruppo, formulata per discutere del porto in Municipio.

La scelta della sede ha suscitato la protesta dei consiglieri comunali Lino Luperti, Michelangelo Greco, Jacopo Sticchi e Rino Giannace, che hanno annunciato che non parteciperanno all’incontro presso l’Autorità Portuale. «Brindisi merita rispetto – affermano – e rivendichiamo il diritto dell’intero Consiglio comunale a parlare di porto presso la casa comunale». I quattro consiglieri definiscono la decisione «un fatto gravissimo» e la collegano alle scelte dell’ente sui nuovi investimenti infrastrutturali, che a loro giudizio privilegerebbero Bari rispetto a Brindisi.

Sulla stessa linea Nicola Di Donna, di Futuro Nazionale, che sollecita il sindaco Marchionna a intervenire e a chiedere che l’incontro si svolga a Palazzo di Città. «Il Sindaco difenda la città di Brindisi e faccia sapere all’avv. Mastro che l’incontro deve svolgersi in Municipio», dichiara. Di Donna ritiene che spetti al primo cittadino ribadire che la sede dell’incontro debba essere il Municipio e contesta l’operato del presidente dell’Autorità Portuale, lamentando quelli che considera mancati interventi per il porto brindisino.

I consiglieri chiedono dunque che il confronto con Mastro si tenga in Municipio, luogo che ritengono appropriato per discutere di questioni portuali con il Consiglio comunale.