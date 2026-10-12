“La prima cura è NON lasciare nessuno da solo”: con questo messaggio la Nuova OARI OdV, associazione laica di ispirazione cristiana, cerca nuovi volontari che possano dedicare un’ora alla settimana del proprio tempo per donare in totale gratuità presenza amica a supporto psicologico in ospedale, a domicilio e in casa di cura.
La Nuova OARI, associazione nazionale iscritta al RUNTS, conta 25 volontari operanti nel Centro Operativo Territoriale “Mesagne-Brindisi”, a cui i nuovi aspiranti volontari si affiancheranno dopo 5 incontri formativi.
Per informazioni, si può compilare il form disponibile al link https://forms.gle/ZHtddSXqYwC63KnQA o contattare con un messaggio WhatsApp il numero 349 8164616.