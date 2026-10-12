Non basta il calore del pubblico del Pala Vigna Marina a spingere l’Olio Pantaleo Volley Fasano verso la prima vittoria interna. Nella seconda giornata del campionato di Serie A2-Fineco, le gialloblù cedono al tie-break contro la Trasporti Bressan Offanengo al termine di una maratona di oltre due ore (2-3), raccogliendo un solo punto e lasciando l’amaro in bocca per una prestazione a sprazzi condizionata da troppi alti e bassi.

L’avvio di gara è tutto di marca ospite. Le ragazze di coach Emanuele Aime approfittano del disorientamento iniziale del Fasano e scavano subito un solco importante (12-19). Coach Paolo Totero prova a dare la scossa inserendo Favaretto e Da Pos per Korhonen e Turco: il cambio di ritmo c’è, ma non basta a riaprire il parziale, che si chiude sul 18-25.

La reazione del Fasano arriva puntuale nel secondo set: le padrone di casa prendono il comando delle operazioni e, nonostante il tentativo di rimonta delle lombarde, riescono a impattare il conto dei set (25-18). Il terzo parziale vive sul filo dell’equilibrio, ma nel finale Offanengo piazza la zampata decisiva: dal 22-20 locale, le ospiti inanellano un parziale di 5-0 che vale il 22-25. Il Fasano non molla e nel quarto set trova le giuste contromisure in un finale tiratissimo (25-23), rimandando il verdetto al quinto set.

Nel tie-break, però, la stanchezza e la lucidità premiano la Trasporti Bressan, guidata da una straordinaria Jessica Joly (MVP e top scorer del match con 24 punti). Offanengo vola subito sul 3-8 e ipoteca la vittoria, chiudendo i giochi sul 12-15 nonostante i disperati tentativi di rimonta delle fasanesi.

A fine gara, coach Paolo Totero non nasconde il rammarico:

“Sicuramente oggi non avremmo meritato di vincere perché siamo stati molto altalenanti per tutta la gara. Ci siamo fatti recuperare ben 7 punti in un momento topico e quello era già un segnale chiaro. Troppi errori commessi, grazie anche alle nostre avversarie che hanno difeso bene. Raccogliamo un punto con la consapevolezza che non abbiamo espresso quello di cui siamo capaci. Abbiamo fatto grande fatica, ma da domani si torna a lavorare per la prima trasferta stagionale di mercoledì”.

Alle sue parole fanno eco quelle della capitana Anna Caneva:

“Merito a Offanengo che non ha mai smesso di difendersi bene. Noi siamo stati altalenanti, con qualche errore o muro sbagliato di troppo. La prima in casa è sempre complicata perché siamo un gruppo nuovo. C’è da mettere a posto un po’ di meccanismi, so benissimo che non siamo queste perché vivo la quotidianità degli allenamenti e so che possiamo fare molto meglio”.

IL TABELLINO

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 2-3

(18-25, 25-18, 22-25, 25-23, 12-15)

· OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Turco, Salinas 18, Salvatori 4, Korhonen 1, Pozzoni 18, Caneva 4, Vittorio (L), Favaretto 15, Da Pos 3, Lavagnino, Bulovic, Maiorano, Bondavalli. All. Totero.

· TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Visentin 14, Campagnolo 12, Magnabosco 1, Joly 24, Martinelli 10, Taborelli 8, Feduzzi (L), Costagli 2, Riccardi, Cakovic, Pedrolli, Resmini. All. Aime.

· ARBITRI: Pasquali, Bosica.

· NOTE: Durata set: 28′, 28′, 29′, 29′, 18′; Tot: 132′. MVP: Jessica Joly.

Serie A2-Fineco: I risultati della 2ª giornata

· Marsala – Busto Arsizio 0-3

· Roma – Costa Volpino 1-3

· Perugia – Altamura 3-0

· Messina – Club Italia 2-3

· Wash4Green Monviso – Altafratte Padova 1-3

· Cremonese – Altino 3-0

· Fasano – Offanengo 2-3

· Trentino – Imola 3-2

La Classifica

Costa Volpino 6, Altafratte Padova 6, Busto Arsizio 6, Itas Trentino 5, Perugia 3, Wash4Green Monviso 3, Cremonese 3, Roma 3, Club Italia 3, Imola 3, Altamura 3, Offanengo 2, Fasano 1, Messina 1, Melendugno 0, Altino 0, Marsala 0.

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