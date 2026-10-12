Sabato 17 ottobre, alle ore 18.00, il Castello di Carovigno ospita “Nei luoghi della Contessa”, una speciale visita tematica dedicata alla figura della Contessa Elisabetta Schlippenbach, tra le personalità più significative legate alla storia del maniero.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Carovigno, propone un percorso tra storia, memoria e paesaggio, per riscoprire la Contessa attraverso gli ambienti che hanno fatto parte della sua vita e che ancora oggi ne custodiscono il ricordo.

La visita avrà inizio nelle sale del Castello di Carovigno, dove testimonianze e racconti permetteranno di ripercorrere la storia del maniero e di approfondire la figura di Elisabetta Schlippenbach, il suo legame con Carovigno e la vita trascorsa nella dimora.

Il percorso proseguirà poi all’esterno, nel Parco comunale, luogo particolarmente caro alla Contessa. Il passaggio dal Castello al giardino consentirà di raccontare non soltanto la sua storia personale, ma anche il rapporto con gli spazi, la natura e il paesaggio che hanno accompagnato la sua permanenza a Carovigno.

Appuntamento: sabato 17 ottobre, ore 18.00

Luogo: Castello di Carovigno

Prenotazione obbligatoria – posti limitati, costi e info su: www.pastpuglia.it