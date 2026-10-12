Martedì 13 ottobre prossimo, in occasione della “Giornata Internazionale per la riduzione del rischio da disastri naturali”, annoverata nell’ambito della VIII Settimana Nazionale della Protezione civile, nella Sala Mario Marino Guadalupi a Palazzo di Città di Brindisi, alle ore 10:00 è prevista la presentazione della “Guida alla Sicurezza”, per informare dei principali rischi del territorio di Brindisi, offrendo consigli essenziali per affrontare le emergenze.
Alla presentazione interverranno il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna; il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea; il Fondatore e Ceo di Tegis, Francesco Maria Ermani; il Presidente del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, Giannicola D’Amico; la Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, Barbara Valenzano; il Dirigente Protezione Civile Comunale, Antonio Orefice; il Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze della Regione Puglia, Nicola Lopane.