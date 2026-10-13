Luca Convertini annuncia la sua adesione al movimento cinque stelle di Cisternino ed apre nuovi scenari per la politica locale in vista delle votazioni comunali della primavera 2027. L’ex sindaco del comune della Valle d’Itria nel suo video social smentisce ogni ipotesi di candidatura diretta nel movimento politico pentastellato, ma ha le idee chiare ed e’ lavoro insieme al gruppo cittadino per costruire “un nuovo percorso politico libero capace di mettere insieme persone unite per il bene della comunità”.

Imminente il primo incontro pubblico di presentazione con la partecipazione attiva di cittadini provenienti da ogni estrazione sociale, giovani, professionisti, imprenditori, mondo della scuola, sanità pubblica, senza dimenticare le fasce più deboli della popolazione: “Credo che nella vita ci sono momenti in cui è giusto fermarsi, guardarsi indietro e chiedersi dove stiamo andando – esordisce Convertini – credo che per Cisternino siamo arrivati a questo punto ma non perché ci sono esigenze particolari. Il futuro si costruisce quando una comunità si chiede cosa vuole diventare nei prossimi anni.

L’esperienza del covid mi è rimasta dentro durante gli anni in cui ho avuto l’onore ed il privilegio di essere il Sindaco di questa comunità. Sono stati gli anni più difficili del mio mandato amministrativo, ma questi momenti mi hanno insegnato che le comunità unite riescono a superare anche i momenti più duri. L’ascolto è fondamentale ma bisogna assumersi le proprie responsabilità perché una comunità ha bisogno di idee, programmazione, e decisioni piacevoli o discutibili bisogna assumerle nell’interesse della comunità.

Non sto lavorando per la mia candidatura ma al contrario per costruire una possibilità, una visione, un percorso, perché mi piacerebbe che nascesse una grande coalizione civica aperta e libera capace di mettere insieme persone provenienti da esperienze diverse ma unite per l’unico obiettivo rappresentato dal bene di Cisternino. Se questo accadrà saremo felici, se non dovesse accadere mi piacerebbe nascesse una proposta fatta da cittadini che condividono principi e vuole mettersi al servizio della comunità.

Siamo al lavoro per organizzare un primo incontro aperto a tutta la cittadinanza per ascoltare proposte e conoscere le esigenze della comunità”.

Attualmente il dottore Luca Convertini, sindaco di Cisternino dal 2016 al 2021, e’ il responsabile della U.O.S. Igiene e Sicurezza Industriale dello SPESAL di Brindisi.

Il medico locale è sempre stato in prima linea in ambito della sicurezza sui posti di lavoro. Ad un anno dalla prossima competizione elettorale comunale, cominciano i primi movimenti in Valle d’Itria.

FRANCESCO ZIZZI