

Dopo i 400 partecipanti e i mille euro devoluti ad AIRC nella prima edizione, la manifestazione torna il 18 ottobre per sostenere la ricerca oncologica e promuovere la prevenzione del tumore al seno. Al termine della camminata, in Piazza della Libertà, un momento di confronto con il mondo sanitario e testimonianze dirette.

Ostuni si prepara a tingersi nuovamente di rosa nel segno della prevenzione e della solidarietà. Domenica 18 ottobre torna la Camminata Rosa delle Farmacie Matarrese, giunta alla seconda edizione dopo la partecipazione di circa 400 persone dello scorso anno, quando l’iniziativa permise di raccogliere mille euro, interamente devoluti ad AIRC per sostenere la ricerca oncologica.

L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative dell’Ottobre Rosa, il mese tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno e sull’importanza della diagnosi precoce. In questo periodo, in tutta Italia, campagne informative, incontri e manifestazioni coinvolgono cittadini, associazioni e operatori sanitari per richiamare l’attenzione sulla prevenzione e sull’accesso ai controlli. Tra queste, le Camminate Rosa rappresentano un’occasione per portare il messaggio della salute nelle strade e nelle piazze, coinvolgendo le comunità in gesti concreti di partecipazione e solidarietà.

L’appuntamento è alle 10 in Corso Mazzini 20, davanti alla Farmacia Matarrese, da dove partirà il corteo aperto a cittadini di tutte le età. Un’iniziativa che unisce il valore della raccolta fondi all’importanza di diffondere la cultura della prevenzione, coinvolgendo la comunità in una mattinata all’insegna della condivisione e della sensibilizzazione sul tumore al seno.

Il percorso attraverserà alcune delle principali vie cittadine, passando per viale Oronzo Quaranta, Largo Lanza, Piazza della Libertà e Corso Cavour, fino alla Villa comunale Sandro Pertini, prima del rientro in Piazza della Libertà. Qui, intorno alle 11, la camminata si concluderà con un momento di confronto dedicato alla prevenzione, con la partecipazione di figure del settore sanitario, tra cui Farmacie Matarrese e Diagnostica Città Bianca, e testimonianze dirette di cittadine. Un’occasione per dare spazio all’informazione, all’esperienza personale e al dialogo sull’importanza di prendersi cura della propria salute.

La manifestazione è pensata per essere accessibile e inclusiva: il percorso, della durata di circa un’ora, si svolgerà a passo lento, su un tracciato pianeggiante e senza particolari dislivelli, per favorire la partecipazione di famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità.

La quota di iscrizione è di 5 euro, interamente devoluti ad AIRC, con la possibilità di aggiungere un contributo libero. Alle prime 500 persone iscritte sarà consegnato il cappellino ufficiale della Camminata Rosa 2026. I ticket sono disponibili presso le Farmacie Matarrese.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0831 301690.