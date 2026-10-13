Venerdì 16 ottobre il primo appuntamento di un progetto che mette al centro i ritmi della natura e la valorizzazione delle persone.

Non un semplice evento a tema, ma l’avvio di un nuovo e continuativo percorso culturale e gastronomico. XFood Osteria annuncia il lancio della propria linea dedicata alla cucina vegetale e sostenibile, che prenderà il via venerdì 16 ottobre.

L’iniziativa segna un’evoluzione naturale per XFood, realtà da sempre riconosciuta per la capacità di coniugare la ristorazione di qualità con l’inclusione lavorativa. Con questo nuovo capitolo, il rispetto dei cicli naturali e il legame profondo con i produttori locali si intrecciano con la cura delle relazioni e la valorizzazione di ogni talento presente in brigata e in sala.

Il Manifesto di XFood: Il Valore della Terra, il Valore delle Persone.

Con l’inizio di questo percorso, XFood racconta la propria visione attraverso quattro punti cardine:

1. Stagionalità Senza Compromessi: Il menu segue strettamente i tempi della terra. Ogni ingrediente rispetta la naturale maturazione degli ortaggi, senza forzature.

2. Filiera Corta e Micro-Territorio: Selezione diretta dei piccoli produttori locali per sostenere l’agricoltura di vicinato e ridurre l’impatto ambientale.

3. Un’Alchimia Inclusiva: La cucina e la sala di XFood sono uno spazio aperto di lavoro, formazione e crescita comune, dove la cura del piatto riflette l’attenzione e la passione dell’intera squadra.

4. Gusto e Contemporaneità: Una proposta vegetale etica e ricca di sapore, pensata per valorizzare profumi, consistenze ed eccellenze della tradizione agricola pugliese.

Il Menu del Primo Appuntamento (Venerdì 16 Ottobre)

Per inaugurare questa nuova proposta continuativa, lo staff di XFood propone un itinerario degustazione guidato dagli ortaggi a dai frutti dell’autunno:

• Fiore di zucca croccante, lenticchia e alloro

• Bistecca di melanzana, pomodoro scoppiato, capperi e olive

• Bietole, patate e funghi

• Risone, zucca al cartoccio, balsamico e semi di zucca

• Carota fondente, BBQ, liquirizia e finocchietto

• Panna cotta, cannella e cachi

«Questa prima cena vegetale è l’inizio di un viaggio che parte dagli orti del nostro territorio e arriva in tavola grazie al lavoro appassionato di tutto il nostro team,» racconta lo chef di XFood, Giovanni Ingletti, «Vogliamo dimostrare che la sostenibilità è prima di tutto un gesto d’amore e rispetto verso la terra, il cibo e le persone che lo preparano e lo condividono».