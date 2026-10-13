Il blues è un genere musicale dalle profonde emozioni fatto non solo di tristezza, ma di gioia, resistenza, professionalità ed esperienza. La Via del Blues incarna lo spirito della cosiddetta “musica del diavolo” in tutte le sue forme culturali e musicali.

Lo storico gruppo italiano fondato nel 1969, con il nome originario Bluesway, propone un sound radicato nel blues tradizionale con uno stile molto personale ricamato da brani prevalentemente originali. Più di 50 anni di attività sono difficili da raccontare: rapporti personali, musica, dischi, sala prove, palchi e radici, fanno parte dello spirito con il quale il gruppo pugliese ha raccontato per lunghi anni un bellissimo romanzo musicale.

Creatività, inventiva e freschezza, anche negli arrangiamenti dei classici e nelle tradizionali “dodici battute”, innestano una massiccia dose di classe e grande mestiere.

Il nuovo lavoro discografico “The Bluesway Project” realizzato in trio da Dino Panza (armonica), Gino Giangregorio (voce e chitarra) e Nicola Fato (basso), incarna una convincente formula elettro-acustica. Un ritorno alle origini della band. The Bluesway Project è un album “home made”, fatto in casa e ben suonato, che comprende 19 brani (13 canzoni originali e 6 cover).

Il nuovo lavoro discografico della Via del Blues è stato pensato, nelle dinamiche di registrazione, come un doppio vinile degli anni ’70, fruscii compresi. Eleganza, cultura afro americana e passione per la tradizione riescono a fondersi in qualcosa di nuovo e sorprendente. La Via del Blues riesce a guadagnarsi, ancora una volta, un posto speciale nel cuore degli appassionati del blues italiano.

“The Bluesway Project” è un nuova avventura che scandisce un percorso innovativo in territori e paesaggi infiniti, un’avventura carica di nuove emozioni, scoperte e di strade dipinte di blues che scandiscono il ritmo. La Via del Blues è sempre stato un gruppo di grandi amici che ha condiviso in oltre mezzo secolo di attività, pane e blues, amicizia e umanità.

Il nuovo brano inedito, accompagnato da un video commovente “For my friends”, dedicato a Gaetano Quarta, dimostra la gratitudine, il lavoro in studio e sul palco, l’amicizia vera dei componenti della band nei confronti del compianto e indimenticato “fratello blues” e frontman, scomparso nel 2020.

Venerdi 16 ottobre, la Via del Blues sarà ospite della trasmissione radiofonica Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza per la presentazione del nuovo album “The Bluesway Project”.

Diretta radiofonica e streaming dalle ore 22.00 su Ciccio Riccio.

MARCO GRECO