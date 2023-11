Al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi arriva il Black Friday… e diventa Black Week! Da lunedì 20 a venerdì 24 novembre sarà disponibile in botteghino una promozione imperdibile: per gli spettacoli della stagione sarà possibile acquistare i biglietti a un prezzo superpromo, già qualche giorno prima del fortunato “venerdì nero” degli acquisti. Si comincia lunedì 20 novembre con i biglietti dello spettacolo “L’uomo più crudele del mondo”, con Lino Guanciale, per posti di galleria al prezzo di 15 euro. Gli altri spettacoli del cartellone – escluso “Meglio stasera” con Stefano De Martino – saranno in promozione da martedì 21 a venerdì 24 novembre, con posti di platea (secondo settore) a 15 euro e di galleria a 12 euro. La promozione Black Week sarà attiva solo in botteghino (apertura ore 11-13 e 16.30-18.30, T. 0831 562 554) con un limite di quattro biglietti per singolo acquisto. Un’occasione per regalarsi e regalare grandi spettacoli, per condividere la gioia del teatro con gli amici, per fare un regalo di Natale originale. Info T. 0831 562 554 e botteghino@nuovoteatroverdi.com.

Le giornate dei supersconti e delle grandi promozioni sono alle porte. Tra le novità di quest’anno, il Verdi mette in agenda la settimana del Black Friday per consentire agli spettatori di accedere più facilmente e con meno disagi alle offerte sui biglietti. Un cammino verso il 24 novembre, il giorno del grande shopping che ricorre all’indomani della festa del Ringraziamento americano (il famoso Thanksgiving di memoria cinematografica), quando i negozianti potevano annotare i loro conti in attivo con l’inchiostro nero, grazie proprio alle promozioni e agli sconti, per distinguerli dalle perdite che invece segnavano in rosso.

Negli Stati Uniti si tratta di un’abitudine consolidata fin dagli anni Ottanta. In Italia si è affermata in fretta come evento di punta dello shopping pre-natalizio: la tradizione è diventata un autentico fenomeno ultra-pop, tanto diffusa e popolare da proporsi come un appuntamento attesissimo. La febbre da spesa fa breccia anche nella cultura e a Brindisi fa tappa nel botteghino del teatro. La sfida è aperta per questa versione di “I love shopping” tra i tanti titoli presenti nel cartellone del politeama brindisino, un percorso sorprendente tra generi, generazioni e signori della scena.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi