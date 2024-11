Brindisi si prepara a vivere una serata indimenticabile al Nuovo Teatro Verdi, che sabato 30 novembre alle ore 20.30 ospiterà la finale del festival “Giallo e Nero di Puglia”, il grande evento dedicato al mondo della narrativa di genere e alle sue molteplici sfumature. L’ingresso è gratuito con prenotazione su rebrand.ly/GialloNeroPuglia. Organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il Comune di Brindisi, il festival giunge al suo momento clou dopo un percorso che ha coinvolto appassionati di letteratura, lettori e addetti ai lavori in un omaggio al mistero, alla suspense e alle storie capaci di catturare e coinvolgere.

L’ingresso è gratuito con prenotazione sulla pagina rebrand.ly/GialloNeroPuglia. Durante la serata conclusiva sarà premiato il miglior romanzo giallo edito del 2024, scelto tra cinque opere finaliste da una giuria popolare composta da lettori appassionati, bookblogger e librai provenienti sia dal territorio brindisino che da altre città italiane. I cinque romanzi finalisti rappresentano l’eccellenza del genere e offrono un ventaglio di storie che spaziano per temi e stili, accomunate dalla capacità di emozionare e sorprendere.

I titoli in competizione per il prestigioso riconoscimento sono:

▪ Francesca Bertuzzi, “La Star” (Giunti Editore), un thriller avvincente ambientato nel mondo dello spettacolo, tra luci e ombre del successo.

▪ Piera Carlomagno, “Il taglio freddo della Luna” (Solferino), una storia che intreccia atmosfere suggestive e una trama intricata.

▪ Valeria Corciolani, “Abbaiare alla luna” (Indomitus Publishing), un giallo che mescola ironia e profondità narrativa.

▪ Giuliano Pasini, “È così che si muore” (Piemme), un romanzo che esplora le dinamiche del potere e dell’umanità.

▪ Paolo Roversi, “L’Ombra della solitudine” (Marsilio Editori), un’indagine che svela i lati più oscuri della psiche.

Oltre al premio principale, una giuria di qualità assegnerà quattro menzioni speciali. Presieduta dalla scrittrice Barbara Perna, la giuria include nomi prestigiosi come Gabriella Genisi, creatrice del personaggio Lolita Lobosco, Gianandrea Cerone, Giuseppina Torregrossa e il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Le menzioni speciali saranno attribuite nelle seguenti categorie:

▪ Miglior protagonista professionale, per il personaggio più convincente legato a un ambito professionale.

▪ Miglior protagonista non professionale, per un personaggio dalla caratterizzazione fuori dagli schemi.

▪ Premio speciale “In Giallo”, per la miglior combinazione di intreccio e scrittura.

▪ Premio speciale “In Nero”, per la miglior ambientazione e l’approfondimento di temi sociali.

A rendere la serata ancora più speciale sarà l’accompagnamento musicale di Stefania Dipierro, interprete di straordinaria versatilità e talento, che si esibirà in duo con il pianista Dario Skèpisi. Definita dalla rivista inglese “All About Jazz” come la “Sade brasiliana” per la sua voce intensa e avvolgente, Stefania Dipierro proporrà alcuni momenti ispirati al progetto “Laialadaia”. Il viaggio toccherà alcune tappe significative della canzone italiana, brasiliana, jazz, pop e rock, visitando brani d’autore che hanno segnato epoche musicali e culturali.

