Le magiche note dei Pink Floyd risuoneranno mercoledì 17 aprile al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi – ore 21 – con il concerto dei Big One dal titolo “50 years of the dark side”. Biglietti disponibili in tutti i punti vendita Ticketone, al botteghino del Nuovo Teatro Verdi e online su www.ticketone.it (prezzo dei biglietti, incluso il diritto di prevendita: primo settore € 39,00; secondo settore € 34,50; galleria € 31,00).

Nella storia della musica ci sono i grandi album e poi c’è “The Dark Side of the Moon” che è molto più di un disco: un’opera d’arte che contiene dentro tutte le arti. Questo disco uscì nel 1973 e nel 2023 ha compiuto 50 anni. I Big One, una delle maggiori realtà musicali europee nel far rivivere la musica dei Pink Floyd, hanno preparato uno spettacolare show per celebrare questo anniversario nel quale verrà anche suonato interamente l’album. La band nasce nel 2005 e presto raggiunge la notorietà grazie a una serie di spettacoli tematici sull’universo floydiano che valgono ovunque un grande successo. Lo show è stato inserito nei cartelloni dei più importanti festival musicali nazionali ed esteri, in particolare in Olanda e Belgio, dove a fine aprile 2016 ha registrato, per una serata nazionale organizzata dal più importante fan club dei Pink Floyd, un tutto esaurito presso la Musichalfromhallen in Tielt (Belgio).

I Big One sono stati definiti dalla stampa italiana e dalla critica musicale internazionale più autorevole, “La migliore tribute band europea per lʼesecuzione della musica dei Pink Floyd”, in particolare per le versioni live dei più celebri concerti della band inglese. La band ha come obiettivo la riproduzione più fedele delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, ciò attraverso l’utilizzo di una strumentazione vintage. Tuttavia, il progetto non si limita al sound ma poggia su una struttura tecnica (audio, luci e video) di eccellenza, al punto che lo show risulta perfettamente in armonia con l’immaginario dei Pink Floyd. Alle spalle i Big One hanno numerosi tour nei maggiori teatri italiani e hanno realizzato anche cd e dvd live distribuiti in Italia e all’estero, come il “Live at Valle dei Templi” ad Agrigento nel 2006, oppure il dvd “The Wall Anniversary” registrato nel 2009 al Teatro Romano di Verona. Il brano “Comfortably Numb” estratto dal dvd registrato in Sicilia ha superato le cinquecentomila visualizzazioni su YouTube. Il repertorio dei loro concerti attinge alle più famose produzioni del gruppo inglese, come “The Dark Side of the Moon”, “Animals”, “Wish You Were Here”, fino alle produzioni più recenti come “The Endless River”.

