Con l’attività dei circa 60 espositori provenienti dal più di 10 regioni d’Italia, prende l’avvio oggi pomeriggio, intorno alle ore 15,30, la sessione autunnale di Hortus Ostuni, la mostra mercato che nel decennale dell’evento si conferma non solo appuntamento imperdibile per gli appassionati del verde e dei giardini e palcoscenico delle bellezze e delle particolarità, ma anche privilegiata offerta di percorsi di conoscenza per la salvaguardia del benessere del pianeta.

L’edizione autunnale della manifestazione di Hortus Puglia, con la partecipazione di Comune di Ostuni, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Gal Alto Salento, Consorzio di Torre Guaceto, Parco naturale Dune Costiere, Parco naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, Orto Botanico del Salento, Associazione botanica ed Orticolturale A.Di.P.A. e «Ville e Giardini di Puglia» è in programma l’1, 2, 3 novembre presso la Villa Comunale “Sandro Pertini” della “Città bianca” e si presenta ancora più attenta a tutto ciò che può essere collegato alla vita all’aria aperta e al verde, come alla biodiversità ed alla cultura della sostenibilità ambientale.

L’inaugurazione è prevista per le ore 10,30 di domani, sabato 2 novembre con il taglio del nastro ed i saluti di Pierangelo Argentieri, presidente Associazione Hortus Puglia; di Angelo Pomes, Sindaco di Ostuni; di Bonaventura Cucci, presidente Gal Alto Salento; quindi incontri, dibattiti, presentazioni e laboratori tematici caratterizzeranno questo fine settimana nella «Città bianca».

«Hortus Ostuni rappresenta un segnale significativo dell’importanza raggiunta da questo settore nel nostro territorio – ha ribadito questa mattina il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes -. La villa comunale, che presto sarà protagonista di un ambizioso progetto di riqualificazione, si presta perfettamente ad accogliere iniziative che promuovono la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del territorio e la diffusione di molteplici attività. Non solo la partecipazione di numerose aziende locali è motivo di orgoglio – ha aggiunto -, ma soprattutto il forte spirito di collaborazione tra amministrazione, associazioni e comunità, che fa di questo evento un grande lavoro di squadra intersettoriale, abbracciando temi urbanistici, turistici, produttivi e ambientali».

«È la condivisione di valori legati alla sostenibilità e al ben vivere, che rendono Hortus una realtà dinamica e vitale – ha detto Pierangelo Argentieri, presidente di Hortus Puglia -. Il numero e la qualità degli espositori, unito alle tematiche che saranno affrontate rendono davvero unico questo evento in Puglia e non solo. La villa “Sandro Pertini” ancora – ha proseguito – offre all’intero evento un tocco di unicità e di sobrietà nell’affrontare temi importanti e che intendono determinare la giusta consapevolezza nei cittadini chiamati a riflettere su chi e cosa eravamo e su cosa siamo diventati, cercando di determinare in noi scelte consapevoli che siano valide non solo per l’oggi, ma anche per un futuro da protagonisti».

Dopo l’attività espositiva di oggi pomeriggio, dunque, domani, 2 novembre, alle 10,30 l’inaugurazione dell’evento nella Villa comunale “Sandro Pertini” in Ostuni con manifestazioni sabato e domenica, 3 novembre, dalle ore 10,30 fino al tardissimo pomeriggio.

