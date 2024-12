Un calendario di dieci appuntamenti gratuiti tra workshop e spettacoli dedicati a famiglie, genitori, insegnanti ed educatori, distribuiti da dicembre ad aprile in tutto il territorio dell’Ambito BR4.

Prenderanno il via nei prossimi giorni le attività del progetto “Un Tre Sei Casa”, promosso dal consorzio Elpendù, dalla cooperativa Cresciamo Insieme e dall’ARCI Brindisi. L’iniziativa, finanziata dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del programma “Prima Infanzia 2020 – Comincio da Zero (Regionali)”, mira a potenziare i servizi educativi e sociali per i bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie, attraverso un approccio itinerante e innovativo.

Il programma comprende workshop formativi per adulti e spettacoli teatrali per famiglie e minori, con attività gratuite e aperte a tutta la cittadinanza.

Workshop tematici per genitori, insegnanti ed educatori

Gli incontri, condotti da Claudia Signoretti, sono focalizzati su temi fondamentali come i diritti dell’infanzia, le differenze di genere e il multiculturalismo. I workshop si avvalgono della metodologia del “Teatro dell’Oppresso” per raccogliere bisogni e condividere esperienze.

10/12/2024, ore 17:30 – Latiano

Palazzo Imperiali, Piazza Umberto I, 46

Focus: La responsabilità condivisa nella costruzione della Comunità Educante.

13/01/2025, ore 17:30 – S. Pancrazio Salentino

Centro Polivalente per Minori, via Monsignor Lacarra

Focus: Le azioni in favore dell’integrazione e del multiculturalismo.

18/02/2025, ore 17:30 – Erchie

Biblioteca Comunale, via Roma, 129

Focus: Percorsi e modelli educativi sulla differenza di genere.

03/03/2025, ore 17:30 – Cellino San Marco

Sala XXV Aprile, via Berlinguer

Focus: Le azioni in favore dell’integrazione e del multiculturalismo.

01/04/2025, ore 17:30 – Torchiarolo

Oratorio Giovanni Paolo II, via Vicinale Farasciata

Focus: Quale funzione educativa per i dispositivi digitali?

Rassegna “Un Gioco chiamato Teatro”

Una serie di spettacoli dedicati a famiglie e minori (0-6 anni) con laboratori teatrali che stimolano creatività e socializzazione:

17/12/2024, ore 17:00 – Mesagne

Asilo Nido Comunale “V. Cavaliere”, via Maja Materdona, 1

“LàQua” – Teatro Koreja

17/01/2025, ore 17:30 – S. Pancrazio Salentino

Centro Polivalente per Minori, via Monsignor Lacarra

“Come SeMe” – Kuziba Teatro

07/02/2025, ore 17:30 – Torre Santa Susanna

Teatro Comunale, via Galasso, 72

“BanDita” – di e con Silvio Gioia

14/03/2025, ore 17:30 – San Donaci

Teatro Comunale, Piazza Salvo D’Acquisto

“Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicichicco” – IAC Centro Arti Integrate

24/04/2025, ore 17:30 – San Pietro Vernotico

Teatro Comunale, via Brindisi 242

“Retrò” – di e con Monè Monè

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 3208698924