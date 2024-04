Domenica 14 aprile 2024 alle ore 8.30 prende avvio l’iniziativa IL CAMMINO “LA LUCE DA GERUSALEMME” DA BRINDISI A SANTA MARIA DI LEUCA nell’ambito dell’iniziativa “PEACE ON THE WAY 2024, VIGILIA DEL GIUBILEO” – 100 CAMMINI EUROPEI E MEDITERRANEI DONANO UN MILIARDO DI PASSI PER LA PACE.

Si tratta di un Cammino in nove tappe lungo la Via Francigena nel Salento. La prima tappa, di 23 km circa, è coordinata dall’Associazione Il Giunco e partirà da Brindisi presso il Murales “Via Francigena” nei pressi di Via Spalato con l’accensione della Lampada della Pace. Attraversando a piedi le campagne brindisine raggiungeremo il Parco Naturale Regionale “Bosco Tramazzone – Cerano” e successivamente l’area archeologica di Valesio per poi giungere in piazza Castello a Torchiarolo. All’arrivo, alle ore 16:00 circa, ci sarà il passaggio di consegne della Lampada della pace dall’Associazione Il Giunco ai Camminatori Salentini. La partecipazione è libera e gratuita.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Via Francigena Pugliese” e da una rete di associazioni composta da Associazione Il Giunco APS, Mollare Mai, Salentofilia, Meditinere, Camminatori Salentini, CicloTandem Leverano, Torcito Bike e CSV Brindisi – Lecce, con la collaborazione di Soroptimist Brindisi, Lecce e Maglie. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Associazione Europea “Vie Francigene”, della Provincia di Lecce e del Comune di Lecce. Tante altre associazioni, Istituti scolastici e Comuni hanno aderito all’iniziativa.

Il Giunco