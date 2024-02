Posto su un’altura che domina l’agro di San Vito, Castello d’Alceste è un sito che conserva storia e memoria: noto agli abitanti di San Vito come “Lu Castieddu”, si rivela a partire dalla metà degli anni ’80 e poi con gli scavi a partire dal 1995, una importante area archeologica che documenta un insediamento messapico abitato fra VIII e inizi del V sec. a.C. e riportato in luce da un lavoro coordinato tra Soprintendenza per i beni archeologici di Taranto, Dipartimento di Beni Culturali dell’ Università del Salento e Comune di San Vito dei Normanni.

È dalla volontà di raccontare che nasce il corso GUARDARE AL FUTURO CON CUORE ANTICO, finanziato dalla Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio) e realizzato da Cooperativa Thalassia in collaborazione con il Comune di San Vito dei Normanni.

Un percorso che vuole RACCOGLIERE MEMORIA e RACCONTARE MEMORIA, attraverso una serie di incontri che mirano ad approfondire la conoscenza del luogo, creare nuovi modi di raccontarlo e nuove occasioni di vivere un luogo nelle sue mille vesti.

Il corso si articolerà in diversi appuntamenti ogni mercoledì e venerdì, alternandosi tra incontri di approfondimento in aula ed esperienze sul campo.

Il primo incontro è previsto per mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 15.30 presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII” – Chiostro dei Domenicani, via Mazzini n°2 – San Vito dei Normanni.

Il calendario degli incontri potrà essere richiesto via email scrivendo a segreteria@cooperativathalassia.it