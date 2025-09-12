Una nuova avventura per la Brundisium Volley, una nuova sfida per una bella realtà della pallavolo e lo sport brindisino, che ha saputo valorizzare ulteriormente il ruolo, la passione dei giovani, consolidare le emozioni che anche il Volley è in grado di trasmettere.

La nostra squadra è ufficialmente iscritta al Campionato di Prima Divisione Maschile – Comitato Territoriale di Lecce, che, indubbiamente, presenta un livello significativo di qualità, che, tuttavia, non spaventa i ragazzi, lo staff tecnico, la società.

Perché, come si è già dimostrato nella scorsa stagione, oltre ad elementi importanti e fondamentali come la tecnica e le giuste posizioni in campo, è stata la determinazione di ogni componente del nostro percorso a fare la differenza, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà.

Anche in questa nuova stagione, il Palazumbo sarà “teatro” delle partite casalinghe, soprattutto scenario, ne siamo convinti, di un nuovo entusiasmo, una nuova “ storia tutta da scrivere” con il nostro pubblico, con chi ci ha sempre seguito in questi anni.

E, lo affermiamo senza alcuna polemica, confidiamo in una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, in particolar modo l’ Amministrazione Comunale di Brindisi, comunque sempre attenta alla crescita delle diverse discipline sportive.

Gli avversari del torneo, date, orari, saranno comunicati e ufficializzati a metà ottobre.

COMUNICATO STAMPA BRUNDISIUM VOLLEY