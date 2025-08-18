La Sezione Arbitri di Brindisi apre le iscrizioni al nuovo corso gratuito per diventare arbitro, rivolto a ragazzi e ragazze a partire dai 14 anni.

Il percorso formativo consente di ottenere la qualifica ufficiale di arbitro e offre numerosi vantaggi: ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia, divisa ufficiale AIA Givova, rimborso per ogni gara arbitrata e attrezzatura di base per iniziare subito a scendere in campo.

Un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo del calcio da protagonisti, intraprendendo un’esperienza che unisce sport, responsabilità e crescita personale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Sezione Arbitri di Brindisi attraverso le pagine ufficiali Facebook e Instagram.

“Fischia l’inizio di una nuova sfida: diventa arbitro”.