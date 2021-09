Parte il progetto small DE-RESS – “Dissemination of the European measures for Renewable Energy Shared and Sustainable: analysis of a practical case”, sostenuto dall’UE tramite il Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014-2020.

Il primo Workshop dal titolo “Workshop on Dissemination of European measures for shared and sustainable renewable energy”, organizzato nell’ambito del progetto DE-RESS sostenuto dall’UE tramite il Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014-2020, si terrà il 16 Settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 a Tirana in Albania presso l’Hotel Rogner.

Il Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia di Brindisi è capofila del progetto DE-RESS che coinvolge sul lato albanese l’Associazione Regional Center for Development and Cooperation.

Il progetto DE-RESS, finanziato nell’ambito dell’Asse Prioritario 3 (Promuovere pratiche e strumenti innovativi per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l’efficienza energetica nel settore pubblico) del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro ha lo scopo di promuovere la realtà in via di sviluppo delle Comunità Energetiche, in grado di autogenerare parte dell’energia che consumano (autoconsumo). Obiettivo specifico, oltre al confronto con esperti del settore, è la presentazione sulle misure Europee dell’ambito delle energie rinnovabili e degli accordi internazionali (Paris Agreement, Energy Union della Commissione Europea). Il capofila DiTNE, rappresentato dall’Ing. Marcello Giangreco, parteciperà al workshop albanese presentando, il caso studio della Cooperativa di Comunità di Melpignano, grazie alla partecipazione della presidente Grazia Giovannetti.

Nell’ambito del Workshop in Albania interverranno: Gjergi Simaku, Deputato del Ministero albanese delle Infrastrutture e dell’Energia, Claudio Polignano, rappresentante a Tirana del Coordinamento Politico Internazionale della Regione Puglia, Raimonda Bedo e Matilda Naco, Rappresentanti dell’Associazione RCDC, Marcello Giangreco, Rappresentante del Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia, Altin Marko, Direttore del Dipartimento dell’Agenzia efficienza energetica albanese, Teuta Thimjo, Rappresentante del Dipartimento Energie Rinnovabili e Risorse Naturali, Joli Delimeta, della società SOLARON, Entela Kaleshi, Coordinatore dell’Istituto per il Cambiamento in Albania e Grazia Giovannetti, Presidente della Cooperativa di Comunità di Melpignano.

Il secondo workshop, previsto dal progetto, si terrà in Puglia a Brindisi presso Palazzo Guerrieri il prossimo 23 Settembre 2021 mentre si terrà il 24 Settembre l’attività di incoming presso la Cooperativa di Comunità di Melpignano prevista per alcuni operatori economici specializzati del settore energetico ed rappresentanti

di piccoli comuni.

Per seguire tutte le novità del progetto e ricevere informazioni per partecipare agli eventi si consiglia di seguire la pagina ufficiale del progetto https://www.italy-albania-montenegro.eu/deress e la pagina Facebook https://www.facebook.com/interregderess/

Il Programma “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” è un programma trilaterale di cooperazione transfrontaliera cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo Strumento di Assistenza Pre-Adesione (IPA II) nel periodo di programmazione 2014/2020. Il Programma è concepito nel quadro della strategia dell’Unione Europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europe 2020). Esso mira ad assistere i paesi partecipanti nel perseguimento dei loro obiettivi nazionali per il 2020, rafforzando la cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo, nell’ottica di preadesione di Albania e Montenegro all’Unione Europea. Il Programma è co-finanziato all’85% dallo Strumento di Assistenza Pre-adesione (IPA II) e prevede per i partner italiani (localizzati in Puglia ed in Molise) una quota di cofinanziamento nazionale pari al 15%.

www.italy-albania-montenegro.eu

www.europuglia.it

COMUNICATO STAMPA