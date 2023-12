Al via la “Magia di Natale”, il cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale che, a partire da venerdì 8 dicembre, scandirà i giorni di festa con percorsi di luce, musica, spettacoli, mercatini, gastronomia e tante sorprese.

“Le festività natalizie – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – simboleggiano il momento dell’incontro nelle famiglie e nella comunità. Per questo abbiamo pensato ad un cartellone ampio capace di attrarre adulti e bambini con attività che spaziano dall’animazione alla gastronomia.”

“Il cartellone di eventi – prosegue l’Assessora allo Spettacolo Numa Ammaturo – è frutto del lavoro congiunto portato avanti dagli assessorati allo spettacolo, alla cultura, ai servizi sociali e alle attività produttive. Abbiamo avuto un occhio particolare per i bambini, perché il Natale è soprattutto la loro festa. Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale.”

“Il Natale – conclude l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – rappresenta una occasione di crescita per le attività economiche che operano sul nostro territorio. L’obiettivo del cartellone è anche quello di supportare il lavoro degli esercenti che si trovano a fare i conti con la concorrenza spietata delle piattaforme di acquisto digitale.”

Il taglio del nastro all’insegna delle luci è previsto proprio per il giorno dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre, con l’accensione delle luminarie. Sabato 9 dicembre alle 20.30 ci sarà l’atteso appuntamento con il maestro Nicola Piovani che si esibirà al Teatro Italia con il suo “Note a Margine”, un evento a cura delle Associazioni Auditorium e AGIMUS Francavilla Fontana.

Tante le iniziative per i più piccoli con gli artisti di Circo in strada (10 dicembre, 21 dicembre e 4 gennaio), gli spettacoli Magic Moments (14 dicembre), la parata Disney Street Magic Fantasy (17 dicembre), la discesa di Babbo Natale dal Castello (23 dicembre) e la Festa della Befana (6 gennaio). Sempre per i bambini, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, al teatro Italia sarà di scena una minirassegna con gli spettacoli “Altrimenti arriva l’uomo nero” (18 dicembre), “La metà di uno” (19 dicembre) e “Secondo Pinocchio” (23 dicembre).

Come da tradizione tanti i momenti dedicati all’arte con le inaugurazioni dei presepi della Società Operaia (8 dicembre) e della Parrocchia San Lorenzo (25 dicembre), delle mostre di arte presepiale “Sulle orme di Francesco” nella Parrocchia della Croce (17 dicembre) e delle creazioni in cartapesta di Tonino Solazzo al Teatro Imperiali (18 dicembre). È atteso anche il ritorno di Presepi on the road (26 dicembre), l’iniziativa a cura dell’Auto Moto Club Città degli Imperiali. L’arte sarà protagonista anche dei mercatini che saranno allestiti in via Roma dal 16 al 21 dicembre.

Non mancherà la musica con gli zampognari nelle vie del centro storico (24 dicembre), i concerti di Pietre Vive del Salento nella Basilica del Santissimo Rosario (27 dicembre), il gospel a cura di Armonie Odv nel Santuario della Croce (28 dicembre) e il Capodanno in piazza Umberto I con il “Golden Music Show” di Pino delli Noci e a seguire un dj set.

Comune di Francavilla Fontana