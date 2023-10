Al via la seconda edizione di Tutte le Storie del Mondo, la rassegna organizzata da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti Teatro e Inti/Luigi D’Elia.

Un cartellone teatrale dedicato alle ragazze e i ragazzi della nostra città che alternerà matinée riservati alle scolaresche ad appuntamenti pomeridiani di domenica per le famiglie.

Anche quest’anno la rassegna sarà ospite dello storico Cinema Teatro Impero.

Proprio nel foyer del teatro, giovedì 19 ottobre alle 18.00 si terrà il primo appuntamento: la presentazione del libro La scuola più bella che c’è – Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi, scritto da Francesco Niccolini con Luigi D’Elia e Sandra Gesualdo.

A cent’anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, questo libro ci racconta la vita e l’opera del prete più spigoloso e rivoluzionario della nostra epoca: una storia di scontri, amarezze, sconfitte, ma anche di un grande amore per la vita, per i più deboli, per i bambini. Un amore per un mondo più giusto. Don Lorenzo ci mostra che è possibile davvero. Anche se non è facile per niente.

Luigi D’Elia dialogherà con la professoressa Teresa Nacci, in collaborazione con Mondadori Bookstore Brindisi.

A seguire, verrà svelato il cartellone di spettacoli dedicati alle scuole e delle domenicali per le famiglie. La rassegna partirà dal mese di gennaio per arrivare fino a primavera con spettacoli dedicati a tutte le fasce di età.

Tutte le Storie del Mondo è un progetto di Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti Teatro e Inti/Luigi D’Elia col patrocinio ed il sostegno della Regione Puglia nell’ambito del progetto Teatri del Nord Salento e del Comune di Brindisi.

Informazioni e Prenotazioni al 3494490606