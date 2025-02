Partiranno entro febbraio le attività delle prime sedi in convenzione decentrate di ARPAL Puglia nel brindisino.

Fasano, Villa Castelli, Torre Santa Susanna e San Pietro Vernotico saranno i primi comuni ad ospitare questa attività decentrata, frutto di apposite convenzioni siglate tra gli enti.

Le sedi, con la presenza di due operatori, saranno aperte un giorno a settimana, secondo un calendario che verrà adeguatamente comunicato.

I servizi erogati dalle strutture convenzionate corrispondono ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) descritti analiticamente nell’allegato B del D.M. n.4 dell’ 11 gennaio 2018, tra cui accoglienza e prima informazione, did, profilazione e aggiornamento della scheda professionale, orientamento di base, patto di servizio personalizzato, orientamento specialistico, supporto all’orientamento o reinserimento lavorativo, avviamento a formazione, supporto ad autoimpiego, attività di incrocio domanda/offerta.

“In un momento storico in cui si tende a centralizzare e a depotenziare – afferma Gianluca Budano, direttore di ARPAL Puglia – il nostro ente ha deciso invece di rendere ancora più capillare la sua attività di supporto a cittadini ed aziende, già svolta attraverso le articolazioni territoriali dei Centri per l’Impiego. Crediamo fortemente che l’offerta di servizi contribuisca a rafforzare la domanda da parte delle imprese e dei cittadini che ne usufruiscono. L’attivazione di questo servizio passa dalla semplice riorganizzazione del modello organizzativo dell’agenzia, senza ulteriori costi, grazie anche al sostegno delle amministrazioni comunali, che approfitto per ringraziare”

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la piú ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

CONTATTI

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

Mail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi

Mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 544700

CPI Francavilla Fontana

Mail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568035

CPI Ostuni

Mail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 08311568001