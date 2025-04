Si alza il sipario sulle prossime F4 di Coppa Italia Serie B che si disputeranno a Fasano nel prossimo week end. Appuntamento molto atteso da tutto il movimento pallavolistico locale e pugliese per questa kermesse di caratura nazionale che porterà in quel di Fasano il meglio della pallavolo nazionale di serie B. Final Four che ospiteranno ben 12 squadre in rappresentanza delle tre categorie: B maschile, B1 e B2 femminile.

Il via alle gare è fissato venerdì mattina alle ore 10 presso il Pala Vigna Marina preceduto alle ore 8,30, da una cerimonia inaugurale di apertura delle F4 Coppa Italia 2024/2025 con la presenza del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, e con la partecipazione dei Timpanisti Fajanensis e Gruppo Folk di Fasano. Questo il calendario degli incontri previsti nei due giorni di gare.

Per la serie B2 femminile si comincia venerdì alle ore 10 presso il Pala Vigna Marina con l’incontro Panbiscò Leonesse Altamura – Tonno Callipo Vibo Valentia. Alle 11.30 invece sarà la volta di Orotig Peschiera Ponti – Pallavolo Florens di Pavia.

Le vincenti accederanno alla finale di sabato 19 aprile sempre al Pala Vigna Marina che si disputerà alle ore 10.30.

Nella categoria di serie B maschile l’inizio gare è fissato venerdì alle ore 17.00 presso il Salvemini di Fasano tra Codyeco Lupi Santacroce – BBC Colli Albani Genzano mentre alle 19 sempre al Salvemini seconda semifinale della B maschile tra Green Volley Galatone – TMB Monselice.

Le vincenti si affronteranno sabato al Pala Vigna Marina alle ore 16.30 per disputare la finalissima che assegnerà il titolo.

Le gare per la serie B1 femminile si svolgeranno tutte al Pala Vigna Marina con il seguente programma. Alle ore 17 sarà la volta di VTB FCredit Bologna – Fantini Folcieri Ostiano mentre alle ore 19 ci sarà l’esordio delle fasanesi della Pantaleo Podio Volley Fasano che sfideranno il GSO Villa Cortese.

Le vincenti di questa semifinale si affronteranno per la conquista della Coppa Italia di categoria al Pala Vigna Maria sabato alle ore 19.00.

Da questa edizione sono state reintrodotte le finali per il 3° e 4° posto che si svolgeranno tutte al Salvemini con il seguente programma.

Finale serie B2 femminile ore 10,00, finale serie B maschile ore 16,00 e finale serie B1 femminile ore 18.30.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Le finali per il primo posto, in programma sabato 19 aprile, saranno raccontate da Piero Giannico con il commento tecnico di Ida Taurisano per la B1 femminile, Pino Lorizio per la B maschile e Paola Cesario per la B2 femminile.

Predisposte anche una serie di zone parcheggio per raggiungere il Pala Vigna Marina. Infatti la struttura sportiva potrà essere servita dai parcheggi allocati presso Centro Sportivo BS sport, parcheggio Cimitero, parcheggio zona ex mercato ortofrutticolo, parcheggio Conforama. Mentre il palestrone Salvemini sarà servito dall’ampio parcheggio circostante.

Kermesse si avvarrà anche di un programma di eventi esterni alle sedi che metteranno in rilievo le peculiarità del territorio.

Dopo l’inaugurazione della manifestazione dalle ore 11 alle 13,30 e dalle 16.30 alle 24,00 sia di venerdi 18 che di sabato 19 street food, intrattenimento per bambini, artigianato e laboratori creativi, live music buskers, esposizione di automobili e oggettistica vintage.

Sabato 19 invece dalle ore 21 “Fire Show” a cura dell’associazione culturale “Menti Ardenti” di Fasano.

Giada Amatori