Sono diverse le iniziative in programma nei prossimi giorni in provincia di Brindisi per celebrare il 35° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e sono soprattutto le scuole a promuoverle, d’intesa con le civiche amministrazioni e con il Comitato provinciale per l’UNICEF.

Ecco quelle già ufficializzate: domani, domenica 17, l’Istituto Comprensivo “Lucia Palazzo” di Ceglie Messapica organizza “Il futuro inizia con un libro”, un corteo che coinvolge tutti gli ordini di scuola, aperto alla cittadinanza, che partirà alle 10 da largo San Rocco per concludersi in piazza Plebiscito ove si terranno delle riflessioni sui temi dell’educazione (anche ambientale) e dell’istruzione.

Lunedì 18, alle 8:30, presso il Mediaporto di Brindisi, cerimonia d’apertura della settima edizione della “Settimana dei diritti dei ragazzi”, coordinata dalla Cooperativa sociale Amani, che coinvolge tutti gli Istituti comprensivi cittadini.

Martedì 19, presso il Comprensivo “Monaco-Fermi” di Oria, alle ore 9, le classi terze della primaria realizzano “I diritti nelle nostre mani”.

Mercoledì 20, Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le iniziative si moltiplicano e coinvolgono un po’ tutte le scuole del territorio. Nel pomeriggio, però, si segnalano quelle organizzate presso alcune civiche biblioteche: nella “Calò” di Francavilla Fontana, dopo un laboratorio di lettura per i più piccini, alle 17 si inaugura il Baby Pit Stop dell’UNICEF, l’angolo dedicato alle mamme che hanno bisogno di allattare o cambiare il pannolino al proprio bambino. Nella “Giovanni XXIII” di San Vito dei Normanni, dalle 16:30 alle 18, il laboratorio di educazione civica per bambini realizzato in collaborazione con le volontarie del Servizio Civile Universale.