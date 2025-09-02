Si apre la settima edizione di Wiki Loves Puglia, capitolo regionale del concorso fotografico più grande al mondo, Wiki Loves Monuments. L’iniziativa coinvolge fotografi professionisti e amatoriali con l’obiettivo di documentare il patrimonio e la bellezza italiana su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli.

Il concorso è organizzato da Wikimedia Italia, in collaborazione con l’Associazione Cine_fotografica Kaleidos Club e con il patrocinio della Regione Puglia e dell’ARET PugliaPromozione.

Con oltre 12.500 fotografie caricate nel corso degli anni da più di 860 fotografi, Wiki Loves Puglia si conferma l’edizione più partecipata a livello nazionale. Un successo costante che ha portato le fotografie pugliesi sul podio nazionale per quattro anni consecutivi, con due quarti posti nel 2024, un primo posto nel 2023 e persino l’intero podio conquistato nel 2020.

Protagonisti del concorso saranno quest’anno edifici pubblici e luoghi della memoria. Dai luoghi ad uso collettivo (scuole, biblioteche, municipi, teatri) a quelli che custodiscono il ricordo condiviso di eventi e figure storiche (cimiteri, sacrari, monumenti commemorativi), le immagini raccolte andranno ad arricchire l’enciclopedia online e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo.

Durante l’edizione verranno organizzate delle passeggiate fotografiche alla scoperta del patrimonio culturale e artistico della Puglia, da Bisceglie a Manduria, passando per Gravina, Valenzano, Sammichele di Bari e Oria. La partecipazione alle “wikigite” è gratuita e aperta a tutti colore che, macchina fotografica alla mano, vogliano riscoprire e documentare le città del tacco d’Italia.

La premiazione delle fotografie vincitrici avverrà il 19 dicembre 2025 presso l’Aula Magna dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Bari. Subito dopo, partirà una mostra itinerante degli scatti premiati, che toccherà diverse città della Puglia per tutto il 2026. La prima tappa sarà proprio Bari: dal 19 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026, negli spazi del Centro Polifunzionale Studenti – ex Palazzo delle Poste dell’Università degli Studi di Bari.

Le informazioni aggiornate sul concorso saranno rese disponibili sulla pagina web e sulle pagine Facebook e Instagram di Wiki Loves Puglia.

Come partecipare

Il concorso si svolge interamente online, in contemporanea in tutto il mondo, dal 1 al 30 settembre. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: sarà sufficiente caricare le proprie foto tramite la web-app.

Sviluppata da Wikimedia Italia, nel 2025 la web-app del concorso è stata ulteriormente ottimizzata. Con un design completo e intuitivo, la mappa interattiva permetterà agli utenti di cercare i monumenti partecipanti al concorso, visualizzando anche il numero di foto già presenti, per poi caricarne le immagini. L’app si basa sulle mappe libere di OpenStreetMap e rielabora dati di Wikidata e Wikimedia Commons. È realizzata con software libero open source, quindi disponibile, modificabile e migliorabile da chiunque.

È inoltre possibile consultare il regolamento sul sito di Wikimedia Italia.

La giuria selezionerà 10 immagini vincitrici per il concorso regionale. Automaticamente tutte le immagini caricate dagli utenti parteciperanno anche al concorso nazionale e, se premiate, rappresenteranno l’Italia nella classifica internazionale del concorso. Tutte le informazioni sul concorso internazionale e i premi in palio sono disponibili su www.wikilovesmonuments.org, mentre quelle per il concorso italiano sono disponibili sul sito di Wikimedia Italia.

Che cos’è Wiki Loves Monuments

Promosso dalle comunità di volontari dei progetti Wikimedia, Wiki Loves Monuments rappresenta un’opportunità per diffondere, promuovere e tutelare il patrimonio culturale di tutto il mondo. Dalla sua prima edizione, il concorso ha contribuito a documentare milioni di monumenti, con quasi 3.400.000 di immagini caricate da più di 116.000 partecipanti a livello globale.

L’edizione italiana si conferma un prezioso strumento collaborativo di documentazione digitale dei monumenti: dal 2012, oltre 10.000 partecipanti hanno caricato su Wikimedia Commons quasi 284.000 fotografie. Ad oggi sono oltre 123.000 i monumenti e beni culturali censiti e fotografabili, a cui si aggiungeranno dal primo settembre migliaia di edifici pubblici e luoghi della memoria.

Negli anni si sono poi moltiplicati i concorsi locali ed è cresciuto il sostegno delle amministrazioni comunali e dei gruppi di volontari attivi sul territorio. In virtù di questo impegno, i comuni italiani avranno uno spazio dedicato sulla web-app. In questo modo, si potranno caricare le viste di insieme dalla pagina del comune, ma anche ricercare i monumenti presenti sul territorio con categorie e filtri già predisposti.

Wikipedia e Wikimedia

Wikipedia è un’enciclopedia online a contenuto libero nata nel 2001 ed è l’enciclopedia più consultata al mondo, con 20 miliardi di pagine visualizzate al mese e 55 milioni di voci scritte dagli utenti. In lingua italiana, il sito debutta l’11 maggio 2001, occupando stabilmente i primi posti tra i siti più visitati dagli italiani. Wikimedia Italia è il capitolo italiano di Wikimedia Foundation Inc. ed è l’associazione che in Italia sostiene Wikipedia, i progetti Wikimedia, OpenStreetMap e la conoscenza libera, collaborando con istituzioni pubbliche e private, musei, biblioteche, archivi, scuole e università e organizzando dal 2012 Wiki Loves Monuments. Wikimedia Foundation Inc. è la fondazione senza scopo di lucro nata nel 2003 negli Stati Uniti con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di contenuti liberi in tutte le lingue e fornire gratuitamente al pubblico l’intero contenuto dei suoi progetti, tra i quali il più noto è proprio Wikipedia.