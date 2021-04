Si interrompe la striscia positiva di risultati dell’Acqua & Sapone Junior Fasano, sconfitta di misura nel pomeriggio di oggi dalla Teamnetwork Albatro Siracusa, vittoriosa in extremis tra le mura amiche della palestra Caruso per 25-24.

Di marca biancazzurra l’avvio dell’incontro, valido come recupero della 18^ giornata della Serie A Beretta, con il team capitanato da Flavio Messina subito avanti sul + 3 dopo 7’ (1-4), ma raggiunto sul 4-4 al 12’ dai padroni di casa, costretti comunque a rincorrere per gran parte della prima frazione. Siglata al 20’ la rete del 6-8, la formazione fasanese accusava però un black-out prontamente sfruttato dagli aretusei, che con un break di 6-0 ribaltavano la situazione portandosi sul 12-8.

Il goal ospite del 12-9 poco prima dell’intervallo dava via al contro-break di 4-0 della Junior, che impattava sul 12-12 al 34’, per poi tornare sotto di tre lunghezze al 37’ (15-12). Nuovo pari al 41’ (16-16) e seconda frazione che procedeva a strappi, con il Siracusa che tentava puntualmente l’allungo per poi essere prontamente agguantata da Albin Jarlstam (miglior realizzatore di giornata con 10 reti) e compagni, comunque meno brillanti rispetto alle ultime uscite e mai tornati avanti nel punteggio. L’ultima parità giungeva a meno di 2’ dal termine (24-24), scardinata un’ultima volta a 40” dallo scadere dalla compagine siracusana, che resisteva all’ultimo assalto biancazzurro e portava a casa l’intera posta in palio con il 25-24 finale.

Chiusa dunque amaramente la trasferta siciliana, la Junior avrà modo di riscattarsi già sabato prossimo, 1° maggio, quando nella palestra Zizzi giungerà l’Appiano per il recupero della 22^ giornata della Serie A Beretta.

“Abbiamo commesso tantissimi errori – ha dichiarato il tecnico Francesco Ancona al termine della gara di Siracusa – ed in una partita dal punteggio così equilibrato, come testimonia il punteggio conclusivo, determinate situazioni si pagano caro. Ci tenevamo a far bene anche oggi e dispiace per il risultato, ma in ogni caso ho poco da rimproverare alla mia squadra, che ha comunque dato il massimo, sacrificandosi molto, visto anche che ci siamo presentatati all’incontro con qualche ragazzo non nelle migliori condizioni. Ora dobbiamo recuperare le energie e concentrarci per il prossimo match di sabato contro l’Appiano, affamato di punti salvezza così come lo era nella sfida odierna la formazione siracusana”.

Tabellino

Teamnetwork Albatro Siracusa – Acqua & Sapone Junior Fasano 25-24 (12-9 p.t.)

Teamnetwork Albatro Siracusa: Nobile, Grande, Cuello 7, Vanoli 1, Canete 8, Lo Bello, Burgio, Bobicic 1, Mizzoni 5, G. Vinci 3, Dell’Aquia, Castillo, Molineri, Argentino, G. Fontana, D’Arrigo. All.: Peppe Vinci.

Acqua & Sapone Junior Fasano: Boggia, Angiolini 6, Angeloni, Pugliese 1, Notarangelo, Messina 2, T. De Angelis 5, Fovio, Franceschetti, Vinci, Beharevic, Pignatelli, A. De Angelis, Jarlstam 10. All.: Francesco Ancona

Arbitri: Simone-Monitillo

Classifica:

Conversano 37 (20), Sassari 32 (22), Bolzano 28 (22), Siena 27 (23), Junior Fasano 24 (20), Merano 24 (22), Pressano 24 (23), Cassano Magnago 24 (24), Bressanone 22 (23), Siracusa 19 (23), Trieste 18 (23), Appiano 17 (22), Cingoli 15 (22), Fondi 14 (24), Molteno 11 (23). Tra parentesi le gare disputate.

