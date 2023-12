Dopo la pubblicazione del brano “Sublimazione”, arriva il 15 dicembre in tutti gli store digitali “Cummei”, il nuovo album della cantautrice Alea. Prodotto da Lukania Sound Digital ed edito da Kido Music con il contributo di NUOVO IMAIE, il singolo fa da prefazione al racconto rappresentato nell’intero disco, il racconto di un’emigrazione, e da punto di partenza ideale che porterà l’autrice a intraprendere un viaggio verso il cambiamento, passando anche attraverso la nostalgia per la propria terra.

“Cummei”, il suo terzo album all’attivo, non è solo una dichiarazione di amore appassionata da parte di Alea nei confronti della musica soul, jazz, afro e hip-hop, ma ambisce a dimostrare quanto la compenetrazione di generi, la sperimentazione sonora e la contaminazione linguistica e culturale non conoscano limiti. Delle 8 tracce che compongono il disco, a differenza del precedente “Generation” (2018), la maggior parte sono scritte in italiano oppure in dialetto brindisino. Non è un caso, dunque, che il sottotitolo sia “MediterraNeoSoul”, un gioco di parole che vuole celebrare l’unione tra la cultura del Sud Italia, come di tutti i Sud del mondo, e la musica soul e di altre influenze musicali.

“Sublimazione” e l’album da cui è tratto, vantano la partecipazione di Pasquale Strizzi, pianista e compositore barese, rientrato in Italia dopo anni di studio e lavoro a Los Angeles; anni ricchi di collaborazioni con grandi protagonisti della scena americana quali Wayne Shorter, David Gilmore, John Patitucci, Danilo Perez, Marcus Miller e molti altri.

Alea è una cantautrice, compositrice e vocal coach pugliese (Brindisi), con diploma accademico di secondo livello in Canto Jazz presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. La sua carriera performativa la vede calcare il palco assieme ad orchestre come la Verdi Jazz Orchestra e l’Orchestra Nazionale dei Conservatori, ma anche impegnata sul piccolo schermo con l’orchestra “Terra d’Otranto” durante il “Premio tv” in diretta su Rai1 nel 2015. Nel frattempo lavora presso il Palafiori come cantante per la Band Ufficiale di Casa Sanremo, aprendo e chiudendo gli showcase degli artisti in gara, oltre ad esibirsi per il programma di Beppe Cuva, in diretta pomeridiana, durante i giorni del festival su Radio Subasio.

Ha inoltre lavorato come autrice per il singolo di Einar “I’m sorry” edito da Sony Music nel 2019, al fianco degli autori Enrico Palmosi e Tony Maiello.

Dopo la partecipazione al Womex (2014) a Santiago de Compostela e il primo album Spleenless (2016), ottiene il sostegno da Puglia Sounds Record per il secondo album di brani originali: Generation (2018), nella formazione Alea & the Sit, che la porterà ad uno speciale concerto nel Teatro Verdi di Brindisi, accanto a Fabrizio Bosso, con lo spettacolo “Generation Reloaded”. Nello stesso anno realizza un tour Europeo che toccherà Londra, Berlino, Barcellona e Bruxelles.

Dal 2020 collabora con il collettivo milanese “Soul Circus”, portando in scena uno spettacolo polivalente, che celebra la musica soul e funk dagli anni ’60 in poi con un chiaro riferimento al noto Soul Train.

