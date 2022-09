Il Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente, organizza in collaborazione con la Maison “Marina Rinaldi”, un Convegno su “ALL BODIES ARE BEAUTIFUL – Stop al Body Shaming”.

Sabato 17 Settembre 2022 presso la Sala Università di Palazzo Granafei Nervegna, Via Duomo 20 Brindisi alle ore 18,30.

Il Convegno gode del Patrocinio del Comune di Brindisi e della Camera di Commercio di Brindisi.

Il Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente con questo convegno intende analizzare cause e conseguenze del ” Body shaming” e possibilmente suggerire soluzioni per il superamento di un problema di assoluta attualità.

L’intento dell’Inner Wheel è supportare le donne e il il territorio, affinché la parità di genere, l’inclusione e l’esaltazione delle qualità e della forza delle donne sia finalmente riconosciuta.

Al termine del Convegno modelle curvy sfileranno all’ombra del magnifico Capitello della Colonna Romana per presentare la Collezione

autunno-inverno 2022 di Marina Rinaldi.

Un buffet e un brindisi alle differenti forme di bellezza, concluderà la manifestazione.

C.S. Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente