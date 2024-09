Con il ritorno delle piogge, riemerge nuovamente il problema degli allagamenti in Contrada Campo Perso, a sud di Brindisi. Da tempo la nostra forza politica si è fatta portavoce delle istanze dei residenti e delle imprese agricole della zona, che vivono quotidianamente i disagi causati dalla scarsa manutenzione delle infrastrutture stradali. Tuttavia, nonostante le ripetute sollecitazioni, da parte delle istituzioni non è mai giunta alcuna risposta concreta.

In particolare, ciò che la comunità locale chiede è un intervento serio e risolutivo sulla strada comunale n. 29, un’arteria fondamentale per l’accesso alle abitazioni e alle attività produttive della zona. Abbiamo più volte sottolineato l’importanza strategica di questa infrastruttura, non solo per garantire la mobilità e la sicurezza dei residenti, ma anche per sostenere lo sviluppo del comparto agricolo brindisino, su cui questa comunità ha sempre puntato nonostante la vicinanza alla centrale di Cerano.

Gli abitanti di Campo Perso non chiedono sussidi o privilegi, ma semplicemente un atto dovuto di buona amministrazione. Un intervento tempestivo e adeguato sulla viabilità non è solo una necessità, ma un diritto per chi contribuisce quotidianamente alla crescita economica e sociale del territorio.

Chiediamo che l’amministrazione comunale rispetti questa comunità e valuti la possibilità di coinvolgere anche ENEL in un’azione congiunta. La centrale di Cerano, pur rappresentando una presenza industriale importante, ha imposto negli anni sacrifici a un’area a forte vocazione agricola. Un intervento da parte di ENEL sarebbe un atto di riconoscimento per i disagi subiti dalla popolazione e contribuirebbe a migliorare le condizioni infrastrutturali della zona.

Ora è il momento di agire. Ci aspettiamo un segnale concreto di buona amministrazione, un gesto che dimostri attenzione e rispetto verso una comunità che chiede soltanto di poter continuare a lavorare e vivere dignitosamente nel proprio territorio.

AZIONE BRINSISI