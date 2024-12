La Asl Brindisi celebra i suoi pensionati con una cerimonia che si terrà il 16 dicembre nell’Autorità portuale, in piazza Vittorio Emanuele II, alle 11. La direzione strategica ha fortemente voluto istituire questo momento per salutare e ringraziare i dipendenti per il servizio reso e il raggiungimento di questo felice traguardo: senza di loro tutti gli sforzi organizzativi, di gestione e di controllo che il management esprime non sarebbero efficaci.

“L’impegno che quotidianamente viene profuso nelle tante articolazioni della Asl – commenta il direttore generale Maurizio De Nuccio – è il sale che permette all’azienda di crescere nelle performance e nella qualità dell’offerta di prestazioni e servizi all’utenza. Tutti, ognuno col proprio ruolo, contribuiscono a tenere costantemente lo sguardo rivolto verso l’alto, con l’obiettivo di migliorare dello stato attuale delle cose”.

Durante l’evento saranno celebrati tutti i dipendenti che si sono ritirati dalla vita lavorativa durante gli ultimi 12 mesi, circa 100 persone: a loro sarà consegnata una pergamena ricordo, simbolo della gratitudine dell’azienda per il lavoro svolto. “Per questo, con questa cerimonia – conclude il dg – vogliamo rendere omaggio a chi ha prestato servizio per un lungo tempo all’interno del nostro gruppo: loro sono l’esempio a cui deve guardare chi viene a lavorare con noi ”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI