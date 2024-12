Seconda vittoria stagionale in trasferta per la Valtur Brindisi, quarto successo nelle ultime cinque sfide o ancor meglio sesto risultato positivo in otto sfide in quaranta giorni. Sorride la squadra biancoazzurra e non può essere altrimenti dopo lo squillo sul parquet di Vigevano al termine di un match spigoloso e combattuto ma domato per gran parte del match prima di affondare il colpo decisivo nel quarto parziale di gioco. Protagonista della sfida un super Bryon Allen alla miglior prestazione d’annata da 32 punti con 11/17 da due, 2/6 da tre, 4/5 ai liberi, 8 falli subiti, 6 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi per una prestazione da 35 di valutazione in 36 minuti in campo.

Calzavara-Allen-Fantoma-Almeida-Vildera il quintetto confermato da coach Piero Bucchi per un parziale di 2-8 nei primi tre minuti di gioco. Vigevano si sblocca al tiro grazie a una prodezza dalla lunga distanza di Stefanini, primo squillo in un primo quarto ben contenuto dalla difesa biancoazzurra. Ottimo impatto di Laquintana, al rientro in campo dopo due turni di stop, autore di due canestri consecutivi che fissano il primo parziale sul 18-25. È ancora il capitano della Valtur ad aprire le marcature con recupero, fallo e canestro per il vantaggio in doppia cifra ad inizio secondo quarto. La squadra di casa si aggrappa alla vena realizzativa di Strautmanis che le permette di dimezzare il gap al 15’ (29-34). Laquintana è l’anima della fase offensiva dei suoi che subiscono la rimonta della Elachem abile a sfruttare i numerosi viaggi in lunetta (41-41 al 19’). La fiammata di fine secondo quarto premia il vantaggio ospite sul 43-47. Bryon Allen si prende la squadra sulle spalle e infila una serie di canestri di alta qualità al rientro in campo, controbattendo alle triple e i tiri liberi a segno per la Elachem. Show della guardia americana, a referto con 11 punti personali nel terzo quarto positivo per Brindisi (67-72 al 30’). L’intensità e i contatti fisici aumentano con il passare dei minuti limitando molto le percentuali al tiro delle due squadre (73-80 al 36’). Brindisi ha il merito di blindare la difesa e concedere solo 10 punti in 8 minuti agli avversari, Allen conclude la sua super partita mettendo i canestri della staffa e dei suoi 32 punti personali a tabellino.

Prossimo turno di campionato domenica 22 dicembre alle ore 20:45 sul campo della Fortitudo Bologna in diretta su Raisport.

IL TABELLINO

ELACHEM VIGEVANO-VALTUR BRINDISI: 82-95 (18-25, 43-47, 67-72, 82-95)

ELACHEM VIGEVANO: Leardini 10 (1/3, 2/3, 9 r.), Rossi 4 (2/4, 0/1), Tedoldi ne, Stefanini 21 (1/3, 2/3, 3 r.), Strautmanis 13 (4/4, 0/1, 4 r.), Oduro 4 (2/4, 5 r.), Mack 9 (2/6, 1/3, 1 r.), Galassi 2 (1/1, 0/2) Taflaj 7 (3/4, 4 r.), Oggioni ne, Peroni 12 (0/1, 4/10). Coach: Pansa.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 19 (7/10, 1/2, 3 r.), Arletti 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Del Cadia 5 (1/1, 1 r.), Vildera 7 (3/5, 7 r.), Fantoma 3 (1/1, 0/1, 1 r.), Radonjic 5 (1/1, 1/3, 3 r.), Calzavara 13 (3/4, 2 r.), Allen 32 (11/17, 2/6, 6 r.), Ndzie 4 (2/4, 4 r.) Ameida 5 (0/2, 0/3, 3 r.). Coach: Bucchi.

ARBITRI: De Biase – Ferretti – Cassinadri.

NOTE – Tiri liberi: Vigevano 17/22, Brindisi 23/29. Perc. tiro: Vigevano 28/61 (9/26 da tre, ro 9, rd 25), Brindisi 34/62 (4/16 da tre, ro 22, rd 12).