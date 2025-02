L’associazione Emotiva…mente Mesagne, che si occupa di epilessia, ha organizzato grazie alla Prof.ssa Grasso Marzia, referente all’inclusione, e alla Dirigente scolastica Dott.ssa Loreta Chirizzi, sempre attenta verso questa problematiche, un incontro di formazione sull’epilessia destinato questa volta ai ragazzi delle sei classi seconde della scuola media che si è svolto nell’aula magna della sede “Don Minzoni” facente parte dell’I.C. “Ruggero De Simone“ di S. Pietro V.co che comprende oltre la scuola media, due plessi di scuola dell’infanzia e due plessi di scuola primaria. L’incontro è stato il naturale proseguo del primo step svolto con tutti i docenti dell’I.C. “R. De Simone” tenuto lo scorso 10 dicembre. Il tutto rientra nell’ambito del progetto “La scuola non ha paura della crisi“ che l’associazione Emotiva…mente sta realizzando nelle scuole grazie anche al protocollo di intesa siglato tra l’associazione ed il consorzio ATS BR/4 diretto dal Dott. Calabrese Antonio. I ragazzi coinvolti nell’incontro di oggi, sono intervenuti con domande intelligenti e pertinenti a cui ha dato tutte le delucidazioni possibili la Dott. Elia Marisa che è rimasta esterrefatta dalla vivacità e competenza dimostrata evidenziando sia l’impegno degli studenti che del corpo docente. Era evidente del come i ragazzi fossero stati preparati all’incontro dai propri docenti, insieme ai quali hanno anche realizzato diversi lavori concernenti questa patologia, come cartelloni, segnalibri, ecc… La Dott.ssa Elia ha saputo illustrare in una maniera illuminante come intervenire in caso di crisi ma ha anche spiegato che questa malattia non è come le altre perché lascia dietro strascichi di stigma e discriminazioni; ha inoltre affermato con forza che solo attraverso la conoscenza si possono abbattere paure e pregiudizi che ostacolano una piena inclusione, poiché l’epilessia si può curare ma lo stigma no. Per far sì che quanto asserito diventi realtà, occorrono interventi sapienti in una stretta collaborazione tra rete scolastica, istituzioni e associazionismo sul territorio. In particolare la scuola, agenzia formativa per eccellenza, deve preoccuparsi dell’ inclusione di tutti con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Appuntamento a venerdì prossimo, quando ci sarà l’ incontro con altre sei classi della stessa scuola, facendo vedere ai ragazzi il cortometraggio “Fuori dall’acqua“ premiato al Giffoni festival e proiettato fuori concorso anche alla 80^ mostra del cinema di Venezia; dopo la visione del corto si aprirà la discussione sulle varie problematiche che questa patologia porta con sé.