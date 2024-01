Nei giorni 27 e 28 gennaio u.s., si sono svolti presso il PalaFlorio di Bari, i Campionati Interregionale di “Forme, FreeStyle, Parataekwondo e UrbanStyle”. Presenti 36 società provenienti dalle regioni della penisola compresa la Sicilia, per un totale di 673 atleti partecipanti.

Nuovo traguardo importante per il Direttore Tecnico della “Pennetta Rosa” società sportiva di Taekwondo Maestro Cosimo Spinelli, cintura nera 9° Dan e per il suo team. Visto l’alto numero degli iscritti, le gare si sono svolti su tre quadrati e la manifestazione ha avuto una durata di ventiquattro ore.

Tre le medaglie conquistate dagli atleti della “Pennetta Rosa” e dal Maestro Spinelli al termine di spettacolari esibizioni. Medaglia d’oro per: Samuele Argese e Cosimo Spinelli; argento per Sonia Ferraro. Bene si sono comportati gli atleti: Luciana Capasa; Mattia Cucurachi; Vittoria Castrignano, Edoardo Melileo; Gemma Moroni e Filippo Piraino i quali si sono fermati in semifinale.

A Spinelli, al termine dell’esecuzione dalla forma “Sipjin”, il folto pubblico che gremiva gli spalti in ogni ordine di posto, ha riservato una standig-ovation per essere stato il più anziano degli atleti partecipanti, poi in quanto direttore tecnico più alto in grado della Puglia.

Le medaglie arricchiscono il nutrito palmares della società brindisina, orgogliosa del 92° podio conquistato dal maestro Spinelli in 15 anni di attività agonistica. Il merito della buona riuscita della manifestazione dev’essere ascritto al Presidente del Comitato FITA Regione Puglia Dott. Arch. Martino Montanaro, attivo e valido organizzatore di eventi sportivi.

Prossimo appuntamento giorno 24 febbraio p.v. a Bari per i campionati interregionali di combattimenti.