Altre tre giornate di vittorie, continua il percorso per lo sport brindisino, il territorio, la comunità

“3 partite, 3 vittorie casalinghe consecutive per la ASD BRUNDISIUM VOLLEY( tutte le gare disputate presso la Scuola Media Leonardo Da Vinci a Brindisi, nel Campionato di Pallavolo Nazionale Open Misto – Femminile –Maschile in cui è impegnata, senza mai fermarsi, per continuare un percorso “unico” sul territorio, sempre più coinvolgente e significativo, sotto il profilo . agonistico, tecnico, anche sociale .

Lo scorso martedì 19 marzo , vittoria nel Campionato Misto nel derby contro Koru per 3 a 1, giovedì 21 marzo altra partita vittoriosa della nostra squadra mista contro Erchie sempre per 3 a 1, mentre venerdì 22 marzo è toccato alla squadra femminile chiudere la “ tre giorni vittoriosa” contro Koru per 3 a 0.

Tre grandi prestazioni, tre vittorie che dimostrano tutto l’ impegno dei nostri ragazzi , l’ obiettivo “ dei nostri eroi ed eroine” di lottare per mantenere i piani alti della classifica.

Come detto, un “ progetto sportivo e sociale” unico nel territorio, portato avanti dalla nostra società e lo staff tecnico e dirigenziale, che, nei prossimi mesi, avrà l’ obiettivo ( già avviato) di consolidare tutta la rete di sinergie e rapporti di cui non si può fare a meno.

NON CI FERMIAMO MAI.

ASD BRUNDISIUM VOLLEY