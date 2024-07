L’amico, Fabiano Ventruto, è difficile da dimenticare e per ricordarlo e tenere vivo il ricordo non si può che giocare a basket in suo onore.

Alcuni amici hanno organizzato un torneo di basket 5 contro 5 sul campo di Parco Maniglio, appena ristrutturato e inaugurato da Kellonova.

L’appuntamento è per domani, venerdì 5 luglio, dalle ore 17.30, al rione Bozzano. A scendere in campo saranno quattro squadre dai nomi… alcolici.

Le squadre sono composti da tanti amici e amiche, qualche vecchia gloria del basket locale, ma anche qualche giocatore e giocatrice ancora in attività:

“I Gin Tonic” (Cristiano Ventruto, Labate, Campagnoli, Cristofaro, Morciano, Baldassare, Manco e Stabile);

“i Negroni” (Guadalupi T., Orlacchio, Florio, Guadalupi F., Mastrorosa, Pulli, Minoia, Lafuenti e Leo);

“Le Mojto” (Giuri, Rutigliano, Ferrienti, Guerra, Arrghi, Gismondi, Tagliamento, Lacitignola e Saponaro)

“Lu Spritz” (Angelini, De Giorgi, Piliego, Guadalupi T., Giuranna, Vitali, Molino e Bongiorno).

Il divertimento è assicurato, proprio come vorrebbe Fabiano.