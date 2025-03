Un momento di grande significato simbolico si è svolto ieri al PalaPentassuglia, durante la partita del campionato tra la Valtur New Basket Brindisi e la UEB Gesteco Cividale. ANCE Brindisi, l’Associazione dei Costruttori Edili, ha voluto consegnare due targhe di riconoscimento a due eccellenze del territorio: il Circolo della Vela Brindisi e la New Basket Brindisi.

Un gesto fortemente voluto dal Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa, per sottolineare il valore sociale, culturale ed economico dello sport e il suo legame profondo con la comunità.

“Oggi premiamo due realtà che, pur parlando linguaggi diversi – il basket e la vela – condividono una stessa visione: quella di una Brindisi ambiziosa, appassionata e capace di guardare lontano. Lo sport è cultura, è educazione, è identità. È un motore di entusiasmo, di appartenenza e di crescita collettiva. ANCE Brindisi vuole essere parte attiva di questo percorso, sostenendo chi genera valore per il territorio”, ha dichiarato Contessa.

Alla New Basket Brindisi, protagonista di stagioni entusiasmanti che hanno portato la città alla ribalta del panorama nazionale, è stato riconosciuto il merito di saper accendere la passione di un’intera comunità, creando un senso di orgoglio condiviso e di coesione sociale. “Già tanti imprenditori hanno scelto di credere in questo progetto sportivo, e l’auspicio è che molti altri decidano di unirsi, contribuendo a rafforzare un modello vincente, dentro e fuori dal campo”, ha aggiunto il Presidente di ANCE.

ANCE Brindisi ha colto l’occasione per lanciare un messaggio chiaro al tessuto imprenditoriale locale: sostenere lo sport non è solo una scelta etica e sociale, ma anche un investimento strategico per la propria azienda.

“Investire nello sport – ha sottolineato Contessa – significa associare il proprio nome a valori positivi, rafforzare la reputazione aziendale, entrare in contatto con un pubblico ampio e fidelizzato. È un modo concreto per radicarsi nel territorio, costruire relazioni e generare valore anche per la propria impresa. Il ritorno non è solo emotivo, ma anche reputazionale e relazionale. È un circolo virtuoso in cui tutti vincono: le aziende, le realtà sportive, la città”.

Al Circolo della Vela Brindisi, invece, è stato tributato un sentito omaggio per il suo storico contributo alla valorizzazione del mare e della tradizione nautica attraverso la leggendaria regata internazionale Brindisi-Corfù. Un evento che da trentanove anni racconta il senso della sfida, della condivisione e della proiezione europea della città. “La vela, come la vita e come l’impresa, insegna la disciplina, la pazienza e l’importanza del gioco di squadra. È simbolo di coesione e visione, elementi essenziali per costruire il futuro di Brindisi”, ha commentato Contessa.

Le targhe sono state consegnate dal Presidente Angelo Contessa al Presidente della Valtur New Basket Brindisi, Nando Marino, e al Presidente del Circolo della Vela Brindisi, Nino Caso, tra gli applausi del pubblico presente al palazzetto.

L’iniziativa rappresenta un chiaro messaggio da parte di ANCE Brindisi: sostenere lo sport significa investire nel capitale umano e nel futuro del territorio. Significa credere in una Brindisi capace di vincere le sfide che ha davanti, rimanendo unita.

“Due storie diverse, un unico orgoglio: quello di una città che vuole andare lontano, insieme. Nello sport si vince e si perde, ma l’importante è restare uniti. Solo facendo squadra si torna a vincere. Ed è questo il messaggio che oggi ANCE Brindisi ha voluto consegnare simbolicamente alla nostra città”, ha concluso il Presidente.