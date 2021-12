Con ordinanza contingibile ed urgente, il sindaco Riccardo Rossi ha disposto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) all’aperto dalle ore 00:01 di mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 24:00 di venerdì 31 dicembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 24:00, nelle seguenti vie e piazze: Corso Roma, Corso Umberto, Via Conserva, Piazza Cairoli, Corso Garibaldi, Piazza Vittoria, Via Santi, Piazzetta D’Errico, Piazza Matteotti, Piazza Sedile, Via Rubini, Via Casimiro, Piazzetta Sottile De Falco, Via Duomo, Piazza Duomo, Piazza Santa Teresa, Piazza Dante, Via Marco Pacuvio, Piazza Concordia, Piazza Vittorio Emanuele, Viale Regina Margherita, Piazzale Lenio Flacco.

“La città non ha numeri critici ma è assolutamente necessario avere la massima prudenza. Come previsto anche nel piano dei controlli redatto dalla Prefettura, riteniamo di dover rendere obbligatorio l’uso della mascherina per quelle zone in cui potrebbero crearsi assembramenti. Questo anche per poter garantire a tutti di vivere in maniera serena le festività natalizie”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.