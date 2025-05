Il 21 Maggio è stata una giornata importante per il territorio sanpancraziese con la comunicazione pubblica della costituzione del Comitato territoriale a sostegno dei 4 referendum sul lavoro, che sostiene altresì il 5° referendum sulla cittadinanza.

Cinque referendum per fermare le morti sul lavoro, per dimezzare l’attesa per la cittadinanza, per abolire i contratti precari, per impedire i licenziamenti illegittimi, per un equo risarcimento nei licenziamenti illegittimi.

La tornata elettorale referendaria su Lavoro e Cittadinanza, si terrà l’8 e 9 giugno.

La formazione del Comitato segna l’inizio, anche a San Pancrazio Salentino, della campagna referendaria, per la quale sono state raccolte più di 5 milioni di firme.

“Pensiamo che il referendum sia il modo migliore per praticare e difendere la democrazia. Siamo impegnati sin da ora a lanciare la campagna elettorale sui 5 quesiti che interrogano molto sullo stato di salute dei diritti nel nostro paese”.

“I referendum danno risposte a chi è vittima della precarietà, dei licenziamenti illegittimi, degli infortuni sul lavoro, e di leggi sbagliate che non riconoscono la piena integrazione e fanno dell’ottenimento della cittadinanza un percorso a ostacoli.

“Il voto è la massima espressione della democrazia del Paese; ed è responsabilità dell’insieme delle istituzioni e della società garantire l’informazione sui contenuti dei referendum e favorire l’espressione democratica nelle urne.

“La richiesta che rivolgiamo agli organi d’informazione è quella di dare il massimo sostegno alla campagna di divulgazione da qui alla data dei referendum”.

Il nostro impegno, da qui all’8-9 giugno, è quello di sensibilizzare al voto il maggior numero di persone possibile, restituire voce al mondo del lavoro e ai cittadini, renderli protagonisti di una nuova stagione di progresso, di crescita civile, sociale e culturale e portare al successo il Sì nei cinque referendum.

Ogni partito, associazione, movimento, rete aderente al comitato provinciale che resta aperto al contributo di tutta la società civile, si impegnerà sul territorio, nei luoghi di lavoro, fra i pensionati, nei circoli, nelle iniziative pubbliche, nei luoghi di aggregazione giovanili, formali e informali, a sostegno di un appuntamento elettorale importante e decisivo per il futuro della democrazia, per una società più giusta e equa, per cancellare anni di attacchi ai diritti dei lavoratori.

VOTIAMO 5 SI’ PER CAMBIARE L’ITALIA.

Aderiscono al Comitato territoriale: per Cgil , Angela Piccione , Mimino Conte , Giovanni Sardella , inoltre le seguenti associazioni, reti, movimenti e partiti: il circolo PD S Pancrazio s.no Segr. Antonio Tafuro, Movimento 5 stelle Vito Schito, Arci Brindisi Marianna Melone ,ACLI di Brindisi Rino Spedicato, Libera Salvatore Lezzi .Si sono aggiunte altresì le adesioni personali del sindaco di San Pancrazio S.no Edmondo Moscatelli e il Consigliere Comunale Vincenzo De Marco .