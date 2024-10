Continua la marcia vincente dell’Appia Rugby Brindisi che ieri, tra le mura amiche di Sant’Elia, nel match di ritorno del mini-girone previsto per la prima fase regionale del campionato di serie C, si è imposta sulla Gorima Trepuzzi con un rotondo 47-3, frutto di 7 mete a 0.

Una partita condotta dall’inizio alla fine in maniera magistrale dagli uomini dei coach Bonaparte/D’Oria, con occupazione intelligente degli spazi e un attacco cinico e spietato che ha sfondato le linee dei salentini capitalizzando al massimo ogni disattenzione dei giallorossi.

Per l’Appia marcano meta Konate (3), D’Oria (2) e 1 a testa Caloro e Melacca, quest’ultimo autore di quella che, a detta di tutti gli spettatori presenti, è stata la meta più bella della giornata: raccoglie l’ovale all’altezza dei 10 metri avversari, dopo un calcetto a scavalcare pennellato dall’apertura Bonaparte, semina gli avversari e schiaccia oltre la linea di meta del Trepuzzi. Impeccabili dalla piazzola i biancazzurri: 10 punti per Rosato (5/6) e 2 per Paiano (1/1).

Per la Gorima Trepuzzi unico marcatore Mattarelli da calcio di punizione.

A guadagnarsi il titolo di Man of the match è indubbiamente l’ivoriano Konate, autore di 3 mete, che si conferma “on fire” dopo la bella prova dell’andata.

Adesso il 15 brindisino è atteso dalla trasferta contro il Rende, il 3 novembre, nell’andata della seconda fase regionale. Siamo ancora alle battute iniziali della stagione ma l’Appia, con questo spirito, può andare a giocarsela a viso aperto davvero con tutti.

Marco Della Rosa

Addetto Stampa Appia Rugby Brindisi