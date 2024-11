In vista della partita di serie D tra Ugento Calcio e Brindisi FC, in programma domenica prossima 24 novembre alle ore 14.30, il sindaco di Ugento ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura del settore ospiti dello stadio comunale ugentino, valutando la necessità di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica alla luce della capienza limitata e delle condizioni strutturali dell’impianto di via Taurisano. Con lo stesso provvedimento il sindaco ha autorizzato l’utilizzo della sola tribuna ovest riservata alla tifoseria locale, con capienza massima di 205 posti.

Ufficio stampa Brindisi FC