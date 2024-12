L’assemblea degli iscritti al Gruppo Territoriale di Ostuni del Movimento 5 Stelle ha riconfermato Andrea Martucci nel ruolo di Rappresentante del Gruppo Territoriale. La nomina, frutto di un voto interno tra gli iscritti, ribadisce la fiducia nel suo operato e nella capacità di guidare il gruppo verso i prossimi obiettivi.

“La rielezione di Andrea Martucci è un segnale chiaro di continuità e unità all’interno del gruppo locale, impegnato a promuovere i valori e le istanze del Movimento 5 Stelle, oltre a rafforzare il legame con la comunità ostunese”, ha dichiarato l’onorevole Valentina Palmisano.

A seguito della sua elezione al Parlamento Europeo, Valentina Palmisano ha lasciato il Consiglio Comunale di Ostuni, consentendo così l’ingresso di Stefano Andriola come nuovo consigliere comunale del M5S. Andriola, avvocato e attivista del Movimento, ha espresso gratitudine per la fiducia accordatagli:

“È un onore rappresentare il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. Lavorerò con impegno per portare avanti il lavoro iniziato da Valentina Palmisano e per trasformare le esigenze della comunità in azioni concrete per il bene comune”.

“La nostra comunità sta vivendo un momento di grande fermento politico, con rappresentanti che operano sia a livello locale che europeo. Questo ci offre l’opportunità di lavorare in sinergia per affrontare le sfide future e promuovere lo sviluppo del nostro territorio”, ha commentato Andrea Martucci.

Il Movimento 5 Stelle di Ostuni rinnova il suo impegno per una politica partecipata e invita i cittadini a unirsi alle sue attività, contribuendo con idee e proposte per costruire un futuro migliore per la comunità.

fa6cca71-b743-4032-9bd4-acbab7911ea5.jpg