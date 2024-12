I Consiglieri Comunali Alessandro Antonino, Lino Luperti e Michelangelo Greco hanno presentato un’interrogazione per fare luce sulla vicenda relativa all’acquisto, alla rimozione e alla sostituzione di giochi destinati a spazi pubblici e parchi della città. Queste attrezzature, dopo pochi anni dalla loro installazione, sono state smontate in quanto giudicate non conformi alle normative vigenti, con conseguente acquisto di nuovi giochi e un ulteriore aggravio di costi per il Comune.

È prioritario garantire la sicurezza delle strutture pubbliche, ma è altrettanto fondamentale assicurare una gestione responsabile delle risorse comunali. Per questo, abbiamo chiesto chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato alla rimozione dei giochi, sulla loro conformità normativa al momento dell’acquisto e sull’attuale destinazione delle attrezzature smontate.

Riteniamo inoltre doveroso conoscere il costo complessivo sostenuto per questa operazione e le spese previste per l’eventuale riutilizzo o smaltimento dei giochi rimossi. Allo stesso modo, abbiamo sollecitato l’Amministrazione a illustrare quali misure siano state adottate o si intendano adottare in futuro per evitare situazioni analoghe.

Questa vicenda pone interrogativi rilevanti sull’efficienza e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Riteniamo indispensabile fare chiarezza e adottare misure preventive per garantire decisioni più oculate nell’interesse della collettività.

I Consiglieri Comunali

Alessandro Antonino

Lino Luperti

Michelangelo Greco