Il Consiglio Comunale nella seduta del 22 febbraio scorso ha approvato alla unanimità l’ordine del giorno proposto dalla Commissione Consiliare all’Urbanistica con cui si impegna il Sindaco e la Giunta Municipale, tra l’altro, a dare mandato ai Settori Urbanistica e Servizi Finanziari di predisporre le opportune modifiche regolamentari per consentire il pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti da quanti risiedono nelle contrade a suo tempo oggetto di varianti di recupero in 72 rate, analogamente a quanto previsto per gli altri tributi comunali dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 2000.

Ora occorre sottoporre senza indugio al Consiglio Comunale la modifica degli appositi regolamenti e stabilire una moratoria rispetto alle scadenze indicate nei provvedimenti notificati agli interessati.

E’ accaduto, infatti, che gli abitanti delle Contrade si sono visti recapitare richieste dell’Amministrazione Comunale di riscossione degli oneri di urbanizzazione per decine di migliaia di Euro cui si dovrebbe provvedere con un pagamento dilazionabile in un massimo di 4 rate.

Probabilmente non era stato adeguatamente considerato che si tratta di persone che hanno avanzato la richiesta di condono nel 1985, ben 35 anni fa!, quando erano nella pienezza degli anni, e che oggi sono probabilmente in pensione e non hanno certo decine di migliaia di euro sotto il mattone!

Lo stesso accesso al credito, data l’età della maggior parte di loro, sarebbe problematico se non addirittura impossibile.

Per fortuna il Consiglio Comunale ha trovato modo di porre rimedio ad un atteggiamento apparso ai più vessatorio.

Si tratta, quindi, di essere consequenziali e di adottare quanto prima i relativi provvedimenti per restituire tranquillità a decine di famiglie che vivono con angoscia il trascorre del tempo che le separa dal termine previsto per il pagamento della prima rata e dall’obbligo di produrre una fideiussione a garanzia del pagamento degli ulteriori importi.

Appunto per questo ho sollecitato per iscritto questa mattina il Sindaco affinché dia i necessari indirizzi agli Uffici preposti e si torni rapidamente in Consiglio per approvare le modifiche regolamentari.

Gabriele ANTONINO

Capogruppo PRI

