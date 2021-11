Silenzio assordante quello del Sindaco Rossi rispetto al ripristino del servizio 118 a copertura dei rioni Casale, Paradiso e Sciaia.

Ci piace ricordare che lo stesso Rossi, non più tardi di qualche settimana fa, aveva annunciato un solerte ripristino del servizio mediante l’utilizzo dei locali dell’Istituto comprensorio ‘Calò’.

Con altrettanta solerzia sono stati appaltati e successivamente eseguiti i lavori presso l’Istituto (Ça va sans dire, a spese di contribuenti!), ma purtroppo la ASL di Brindisi ha giudicato tale struttura ‘NON IDONEA’ . In buona sostanza, si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua da parte del Sindaco, altro che solerzia!

Nonostante sia trascorso il tempo sufficiente al ripristino del servizio, ad oggi ancora non è dato sapere come andrà a finire la questione.

Rossi non solo tace sull’argomento, omettendo la doverosa informazione ai cittadini dei tre rioni coinvolti, ma commette qualcosa di ancora più grave: sottovaluta la possibilità, auspichiamo remota, che ‘quel ritardo’ nell’intervento di primo soccorso possa costare caro a qualche cittadino.