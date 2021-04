I cittadini di età pari o superiore agli ottanta anni che desiderano sottoporsi a vaccinazione anti-Covid, e non siano riusciti sinora a prenotarsi, potranno farlo nei prossimi giorni.

L’Asl Brindisi, per venire incontro alle esigenze della fascia di popolazione più anziana e perciò fragile, ha disposto la proroga delle prenotazioni in sei centri vaccinali della provincia: a Brindisi, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Mesagne Ostuni, San Pietro Vernotico.

Questo il calendario delle giornate in cui sarà possibile vaccinarsi nei diversi centri ,stilato dalla direzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

24 aprile Ostuni Palazzetto dello sport Palagentile viale dello Sport ,40

24 e 30 aprile Brindisi Centro Anziani Bozzano, viale Spagna 16

1 maggio Mesagne Palestra scuola Falcone via Benigno Zaccagnini

2 maggio Ceglie Messapica Palazzetto dello Sport via Martiri delle Foibe,1

2 maggio Francavilla Fontana Palestra scuola de Amicis viale G. Abbadessa,11

4 maggio S.Pietro Vernotico Istituto Tecnico Valzani viale degli Studi

Per prenotare si possono utilizzare i seguenti canali:

• Numero Verde 800 888388 (attivo solo da rete fissa) dal lunedì al venerdì orario 8.00-20.00, sabato e domenica 14.00-20.00;

• Numero fisso 080 9181603 (attivo da rete fissa e da cellulare) dal lunedì al venerdì orario 8.00-20.00, sabato e domenica 14.00-20.00;

• Portale Puglia Salute dal menù “Servizi online”;

• Farmacie durante l’intero orario di apertura

