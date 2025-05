Si terrà dal 12 al 14 giugno, presso TEX – Teatro dell’ExFadda, a San Vito dei Normanni (Brindisi) un wokshop aperto a danzatori e acrobati sulla tecnica area ad anello (170cm.). Ispirato alla ciclicità della natura (elaborato e ingegnerizzato da Leonardo Fumarola) esprime l’immagine dinamica di un accordo, di una relazione. Il workshop approfondirà gli aspetti fondamenti necessari per far sì che i partecipanti, in coppia, sperimentino in primo luogo il concetto di equilibrio. Il lavoro proposto insiste sulla relazione tra i performer, sulle intensità, sulle forze applicate allo spin e il continuo e costante rapporto con la gravità che regola il movimento dell’anello.

Il workshop fornirà ai partecipanti, ai quali si richiede un livello intermedio di preparazione coreutica e/o acrobatica gli strumenti tecnici e poetici per operare in modo efficace sull’attrezzo e rappresenta un primo passo verso la costituzione di un gruppo capace di interpretare, con il tempo, strutture coreografiche più complesse.

Il workshop sarà tenuto da Leonardo Fumarola, fondatore di ASD FlyLand, ginnasta, coreografo e regista per progetti internazionali (Kataklò, Olimpiadi della Cultura in Cina, spettacoli per Rai e Mediaset, tour in Giappone e Brasile) e Veronica Tundis, danzatrice e coreografa internazionale, direttrice del triennio INTERNATIONAL CREATIVE HUB, attiva in grandi festival e produzioni di alta gamma (Festival Cervantino, Alta Moda D&G, Dakar Rally).

Per informazioni e contatti: 377 423 4662